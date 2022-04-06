19 Mayıs Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika

19 Mayıs Belediyesi Meclisi, belediyenin 2021 yılı faaliyet raporunu oy birliğiyle kabul etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu başkanlığında toplanan meclis toplantısında gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından, 19 Mayıs Belediyesi'nin 2021 yılına ait hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu ele alındı. Yapılan görüşme sonucunda 2021 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle meclisten geçti.

Başkan Topaloğlu tarafından sunulan raporda belediyenin imar çalışmalarından kültür hizmetlerine, çevre düzenlemelerinden eğitim faaliyetlerine kadar son bir yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu hizmet, yatırım ve çalışmalar yer aldı.

"Kaliteli ve kalıcı hizmet sunmaya devam edeceğiz"

Başkan Topaloğlu,"2022 yılında da modern bir 19 Mayıs için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek çabası ile kaliteli ve kalıcı hizmet sunmaya devam edeceğiz. Hizmet ve çalışmalarımızda sağladığımız başarı başta siz değerli meclis üyelerimiz olmak üzere belediyemizin her kademesinde görev yapan değerli çalışma arkadaşlarımızın gayretine ve halkımızın bize sağladığı güven ve desteğe borçluyuz. Çalışmalarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Komisyonlar için yapılan kapalı zarf usulü oylamada; 19 Mayıs Belediyesi Daimi Encümeni Orhan Aksoy (AK Parti), Mehmet İşbilir (AK Parti), İmar Komisyonuna İbrahim Türkoğlu(AK Parti), Ömer Atik(AK Parti), Yusuf Aydın(AK Parti), Musa Altun(MHP), Hasan Aydın (CHP), Plan Bütçe Komisyonuna Sedat Karakoç (AK Parti), Nazmi Karaduman(AK Parti), Eyüp Büyükbaş(AK Parti), Kadir Akşahin (MHP) Recep Coşkun (CHP) seçildi. - SAMSUN