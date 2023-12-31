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2024 Yılında 81 İlde AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri İlan Edilecek - Son Dakika
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2024 Yılında 81 İlde AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri İlan Edilecek

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında 81 ilde AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-III) ilanına çıkılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, IPARD-II kapsamında 2023'te toplam 3 milyar TL hibe desteği sağlandığını belirterek, yeni yatırımlarla üretimdeki gücü artırmayı hedeflediklerini ifade etti. 2023'te yenilenebilir enerji, arıcılık, zanaatkarlık, su ürünleri sektörü, bitkisel üretim, kırsal turizm, tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, hayvansal üretim, yerel kalkınma stratejilerinin teşviki ve tarım alanlarında erozyon kontrolü için toplamda 3 milyar TL hibe desteği sağlandı.

2024 Yılında 81 İlde AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri İlan Edilecek
31.12.2023 - 14:34,
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında 81 ilde AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-III) ilanına çıkılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IPARD-II kapsamında 2023'te toplam 3 milyar TL hibe desteği sağlandığını belirterek, "Kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 2024 yılında 81 ilimizde IPARD-III ilanına çıkacağız. Yeni yatırımlarla üretimdeki gücümüze güç katacağız" dedi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre; 2023'te yenilenebilir enerji için 1 milyar 55 milyon lira, arıcılık, zanaatkarlık ve su ürünleri sektörü için 706 milyon lira, bitkisel üretim için 650,7 milyon lira, kırsal turizm için 245,4 milyon lira, tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için 127,7 milyon lira, hayvansal üretim için 121,7 milyon lira, yerel kalkınma stratejilerinin teşviki için 84,5 milyon lira ve tarım alanlarında erozyon kontrolü için 9 milyon lira hibe desteği sağlandı. Toplamda 3 bin 375 yatırımcıya 3 milyar TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 2024 Yılında 81 İlde AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri İlan Edilecek - Son Dakika
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