2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporu görüşülecek.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumuna geçmeden önce söz istedi.

Ağbaba, milletvekili danışmanlarının çok yoğun çalıştırıldığını, geçmişte haklarının verileceğine dair söz verildiğini ancak tutulmadığını belirterek, özlük haklarının verilmesini istedi.

Bakan Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.