2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşülecek.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sunumuna geçmeden önce söz istedi.

Usta, muhalefet olarak görevlerinin hükümet ve bakanlıkların yaptığı işleri denetlemek olduğunu belirterek, "Komisyonlarda önergelere, son kısımlara geldiğimizde 'arkadaşlar bu saatte bu kadar önerge olur mu, evimize gidelim' şeklinde bazı arkadaşların serzenişleri oluyor, bize 'görevinizi yapmayın' demek oluyor, bunu kabul etmiyoruz, önergelerin gerekçelerini açıklamak zorundayız." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Muhalefetin sesini kesmek diye bir şey yok. Tutanaklara baksak, zaman açısından baksak belki bizlerin 2-3 katı konuşmalar var ki doğaldır. Önergeler konusunda gerekirse bir önerge de verebiliriz. Sonu olmayan, önergenin gerekçesi dışında bir konuşma üslubu gelişmekte. Bu hepimizin hakkına girmektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.