2025 Bütçe Teklifi TBMM\'de Kabul Edildi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun."