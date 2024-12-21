TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.
Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun."
Son Dakika › Politika › 2025 Bütçe Teklifi TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika
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