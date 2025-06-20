2025 Yılı Ana Kararnamesi Tamamlandı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2025 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda Hakimler ve Savcılar Kurulu 2025 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden; hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ANKARA