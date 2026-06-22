2026 İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi Tamamlandı - Son Dakika
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2026 İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi Tamamlandı

22.06.2026 20:53
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Adalet Bakanı Gürlek, 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi'nin hazırlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlanmıştır. Kararname, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinden yayımlanacaktır. Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kararnamenin personelimize, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Gürlek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika 2026 İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi Tamamlandı - Son Dakika

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