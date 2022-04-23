23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı - Son Dakika
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23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı

23.04.2022 09:24

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.

Törene, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Şentop, anıta çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - ANKARA

23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı
23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı
23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı
23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı

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Ulusal Egemenlik, Atatürk Anıtı, 23 Nisan, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı - Son Dakika


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