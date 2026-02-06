26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan - Son Dakika
Politika

26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

06.02.2026 13:49
ORC'nin 27-29 Ocak 2026 tarihlerinde 26 ilimizde 974 memurla yaptığı ankete göre; ''Bu pazar seçim olsa'' sorusunda CHP yüzde 36,1 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 29,6 ile ikinci oldu

Kamuoyuna yansıyan yeni bir araştırma, memurların siyasi tercihleriyle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. ORC Araştırma tarafından 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

974 MEMUR KATILDI

Türkiye genelinde 974 memurun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, CHP yüzde 36,1 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 29,6 ile ikinci sırada yer aldı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Ankete göre partilerin memurlar arasındaki oy dağılımı şu şekilde oluştu: MHP yüzde 8,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,8, İYİ Parti yüzde 4,1, Zafer Partisi yüzde 3,5, Büyük Birlik Partisi yüzde 3,1, Yerli ve Milli Parti yüzde 2,7, DEM Parti yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,8 oranında destek aldı. "Diğer" seçeneğini tercih edenlerin oranı ise yüzde 3,9 olarak kaydedildi.

MEMUR SEÇMENİN EĞİLİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma sonuçları, memur seçmenin tercihlerinde CHP'nin öne çıktığını, AK Parti'nin ise ikinci sıradaki konumunu koruduğunu ortaya koyarken; oyların çok sayıda partiye dağılması, kamu çalışanları arasındaki siyasi tercihlerde parçalı bir tabloya işaret etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Bana sormadıniz CHP ye bı oy daha ekleyiver 84 69 Yanıtla
    1967Ramo 1967Ramo:
    seni adam yerine koymamışlar demekki hah hah hah 71 55
    Alper Elma Alper Elma:
    CHP'ye oymu verilir iyimisin 30 32
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bana da sormadın uz beni de CHP’den siliver 22 13
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    Ramo Alper ve selami merak etmeyin sizin oyu dem partiye peşin peşin yazdılar Hah hah hahhhh 15 5
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    seninki kalsın müdür ") 1 1
  • Yusuf_1985 Yusuf_1985:
    durum malesef bu. siz daha memura verip asgari ucretliyi emekliyi kenara atın böyle devam edin... bundan 30 sene önce filmlerde bile memur ek iş yapardı, memurum der bir kenarda mazlum otururdu. sonuç malesef bu kardeşim insanoğlu nankör dür 57 40 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    tayyipten önce limon satıyorlardı 45 28 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Tayipten önce hırslık yolsuzluk bukadar yoktu 1 5
  • BİZİM YUNUS BİZİM YUNUS:
    memurlar limon sattığı yılları ne çabuk unuttu 26 14 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Hadi ya öylemi olmuş hırsızlık yolsuzluk olmadı için mi? 1 3
    217179 217179:
    Şimdi de memurun önü açıldı. Memuriyetten arta kalan zamanda başka işlerde çalışabilecekler bununla ilgili yasal düzenleme yapıldı. 1 1
  • Sedat Gün Sedat Gün:
    Çok haklılar CHP belediyeleri süper yönetiyor memurada çok para veriyor hata nasıl para harcayacaklarını da bilmiyorlar.. 20 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
