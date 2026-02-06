26 ilde memurlara \'\'Hangi partiye oy verirsiniz?\'\' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

Kamuoyuna yansıyan yeni bir araştırma, memurların siyasi tercihleriyle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. ORC Araştırma tarafından 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

974 MEMUR KATILDI

Türkiye genelinde 974 memurun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, CHP yüzde 36,1 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 29,6 ile ikinci sırada yer aldı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Ankete göre partilerin memurlar arasındaki oy dağılımı şu şekilde oluştu: MHP yüzde 8,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,8, İYİ Parti yüzde 4,1, Zafer Partisi yüzde 3,5, Büyük Birlik Partisi yüzde 3,1, Yerli ve Milli Parti yüzde 2,7, DEM Parti yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,8 oranında destek aldı. "Diğer" seçeneğini tercih edenlerin oranı ise yüzde 3,9 olarak kaydedildi.

MEMUR SEÇMENİN EĞİLİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma sonuçları, memur seçmenin tercihlerinde CHP'nin öne çıktığını, AK Parti'nin ise ikinci sıradaki konumunu koruduğunu ortaya koyarken; oyların çok sayıda partiye dağılması, kamu çalışanları arasındaki siyasi tercihlerde parçalı bir tabloya işaret etti.