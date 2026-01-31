26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz - Son Dakika
Politika

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
31.01.2026 12:52
ORC Araştırma'nın 27–29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 200 kişiyle yaptığı ankete göre; CHP yüzde 31,4 oy oranıyla birinci parti konumuna yükselirken, AK Parti yüzde 30,9 ile çok küçük bir farkla ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 7,5 ve DEM Parti yüzde 7,2 ile orta sıralarda konumlanırken, İYİ Parti yüzde 5,5 oy aldı.

ORC Araştırma, 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" başlıklı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, Türkiye genelindeki siyasi parti oy tercihlerini ortaya koydu.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA BAŞA BAŞ YARIŞ

Araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 31,4 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 30,9 ile CHP'yi çok küçük bir farkla takip etti. İki parti arasındaki farkın yarım puanın altında kalması, seçim yarışının ne kadar dengeli olduğunu gözler önüne serdi.

MHP VE DEM PARTİ DE KAFA KAFAYA

Ankette MHP'nin oy oranı yüzde 7,5 olarak ölçülürken, DEM Parti yüzde 7,2 ile MHP'yi yakından izledi. İYİ Parti yüzde 5,5 oy oranına ulaşırken, Zafer Partisi yüzde 3,8, Büyük Birlik Partisi yüzde 3,1 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7 seviyesinde kaldı. Yerli ve Milli Parti yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,9 ve A Parti yüzde 1,4 oy oranıyla sıralamada yer aldı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

SEÇİM DENGELERİNE DAİR İPUÇLARI

ORC'nin çalışması, iki büyük parti arasında başa baş bir tabloya işaret ederken, orta ölçekli partilerin toplam oy oranının da seçim dengelerinde belirleyici olabileceğini ortaya koydu. Anket sonuçları, olası bir genel seçimde ittifakların ve kararsız seçmenlerin kritik rol oynayacağını gösteriyor.

Politika

Son Dakika Politika 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Neco3955 Neco3955:
    bence bu anket yanlıştır ara bayağı açıldı insanlar uyandı artık neyin ne olduğunun farkında 210 68 Yanıtla
    As81855655 As81855655:
    doğru diyorsunuz.chp 24 saat 365 gün millete hizmet ettiğinden çok başarılı.işte insan oğlunun vicdanı. 98 65
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Her zaman olduğu gibi anketlerde birinci seçimlerde ikinci .))))) 123 73 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sen akp ye mi oy veriyorsun selami ? 20 16
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    :)))) 11 3
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    bu sirketin hangi partiye yakın oldugunu bizim maho aga bile biliyor. 103 17 Yanıtla
  • 032725 032725:
    Yaprağım ? de 30 lardasınız.Erken seçim kararı alın yaprağım ? de 30 u görürsünüz. 56 22 Yanıtla
    yaşar Arslan yaşar Arslan:
    Trump bizim baskana demişti ya: seçimlerde hile yapıyorsun 12 2
    yaşar Arslan yaşar Arslan:
    Trump un dediğini göz önünde bulundurunuz lütfen. demişti ya seçimlerde hile yapıyorsun 8 3
  • 4832Memo. 4832Memo.:
    bence bu anket sorunlu bu iller hangi iller açıklanması lazım.tüm illerde yapılırsa sonuç daha gerçekci olur. 47 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
