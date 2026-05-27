27 Mayıs Darbesi'nin Acısı Taze - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

27 Mayıs Darbesi'nin Acısı Taze

27.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adnan Menderes'in hemşehrileri, 27 Mayıs 1960 darbesinin acısını unutmadı. Hüzün sürüyor.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki hemşehrileri, Anayasa ve TBMM'nin feshi, Başbakan Menderes ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin acısını unutamıyor.

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti.

Darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da olayın acısı tazeliğini koruyor. Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde hüzün, ilk günkü gibi sürüyor.

"Vatandaşa hizmet etmek miydi suçu?"

Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Özer Orçan, AA muhabirine, her 27 Mayıs'ı hüzünle karşıladıklarını söyledi.

Darbelerin birçok acı yaşattığını anlatan Orçan, "Eğer 27 Mayıs'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi o yürekli insanlar olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi dik durabilseydi herkes, bunları yaşamazdık. Yani o zaman için farklıydı, şimdi çok farklı." dedi.

Orçan, Menderes'in vatandaşa hizmet ettiğini ifade ederek, "Darbe neden oldu? Vatandaşa hizmet etmek miydi suçu? Kendi toprağına reform yapıp, vatandaşa dağıtıp, belli kısımda çok küçük bir ücret karşılığında vatandaşları toprak sahibi yapmak mı, suç bu mu? Ülkeye hizmet etmek mi? Okul, yol yapmak mı? Darbe bunun için mi oldu? Kimse de hala bunu açıklık getirmedi." ifadelerini kullandı.

Menderes'in köylüyü çok sevdiğini dile getiren Orçan, şöyle devam etti:

"Menderes köylü babasıydı. Rahmetli babam anlatırdı bana, buraya gelince korumalarına 'bana burada sinek dahi dokunamaz. Gelmeyin arkamdan' diyormuş. Biz hala ondan aldığımız toprakları kullanıyoruz, başka gelirimiz de yok. Çocuklarımızın karnı onun toprakları sayesinde hala doyuyor."

"Bu bölgeye büyük yararları olmuş her yönden"

Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Ahmet Yılmaz da 27 Mayıs'ın demokrasiye vurulmuş bir darbe olduğunu söyledi.

Adnan Menderes'in köylüye çok yardım ettiğini anlatan Yılmaz, kendi arazilerini cüzi fiyatla, taksitler halinde ödemek üzere köylülere verdiğini belirtti.

Adil Ünsal ise darbelerin hiçbir zaman halkın yararına olmadığını vurgulayarak, "1960, 1980 darbesi de demokrasiye vurulan bir darbe olarak yani halka yansıyor. Dolayısıyla hem ekonomik yönden hem de farklı açıdan halka büyük bir darbe olmuş oluyor." dedi.

Hemşehrileri Menderes'in acısının taze olduğunu anlatan Ünsal, şunları kaydetti:

"Buradan çıkmış bir başbakan. Bu bölgeye büyük yararları olmuş her yönden. Ama neticede istenmeyen bir şekilde sonuçlanmış."

Kaynak: AA

Adnan Menderes, Yerel Haberler, Politika, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika 27 Mayıs Darbesi'nin Acısı Taze - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:14:58. #7.13#
SON DAKİKA: 27 Mayıs Darbesi'nin Acısı Taze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.