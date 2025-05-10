3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor - Son Dakika
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Politika

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

Nüfusun artırılmasına yönelik TBMM'ye ilginç bir kanun teklifi geldi. Buna göre, doğurganlık seviyelerini yükseltmek için üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara memur olma hakkı getirilecek. 3 çocuk şartını sağlayan kişilere KPSS zorunluluğu olmayacak. İlgili teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

10.05.2025 19:56
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Türkiye'de nüfus azalmasının önüne geçmek amacıyla yeni teşvikleri uygulamaya sokmak için harekete geçildi. Doğurganlık seviyelerini yükseltmek için Meclis'e yeni kanun teklifinin getirilmesi beklenirken, detaylar da belli oldu.

ÜÇ ÇOCUKLU ANNELERE KPSS'SİZ MEMUR OLMA HAKKI

Üçüncü doğuran kadınlara kamu kurumlarında iş hakkı tanınacak. 3 çocuklu kadınlar için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şart koşulmayacak. Ancak atanacak kişilerin, atanacakları kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere başvuru usul ve esasları ile görevlendirilecek kurumlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenmesi bekleniyor.

Adaylarda, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, kamu hizmetinden yasaklı olmamak, genel sağlık şartlarını taşıması şartları aranacak. NTV'de yer alan habere göre hak sahiplerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmesi beklenirken, atamalar kura usulü ile yapılacak.

İŞTE ATAMALARIN YAPILACAĞI POZİSYONLAR

Adaylar kanun kapsamında bir defa atama hakkı kullanabilecek. Atamalarda öğrenim durumu esas alınacak. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının hizmetli ünvanlı kadro ve pozisyonlara, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının öğrenim durumlarına uygun memur ünvanlı kadro ve pozisyonlara atanacak. İlgili kanun teklifinin kısa süre içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Memur, Çocuk, KPSS, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika 3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Serhat KARADAĞ:
    Doğudaki ablalarimizin hepsi memur olacak desene 129 8 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bunlar tamamen zıvanadan çıktı, Allah sonumuzu hayretsin. 115 10 Yanıtla
  • Hasan Ramzy:
    -Abla KPSS'ye çalışıyordun niye bıraktın kursu? -Evde eşimle çalışmaya başladık. -Nasıl yani? -Biz ÜÇS'ye çalışıyoruz. -O ne? -Üçüncü Çocuk Sınavı 58 2 Yanıtla
  • 05710632:
    Memur sayımız oldukça eksik mevcut 5.5 milyon memura bi 5.5 daha eklensin böylelikle eksik giderilmiş olur hatta iki çocuklar da emekli olsun 10 milyon da oradan emeklimiz olur böylelikle vatandaşın geçim sıkıntısını halletmiş oluruz 32 1 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    Hasta ruhlular! 26 3 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    kimse çocuk yapmasın bu adaletsiz Dünyanın sonu gelsin artık.. 26 3 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Benim daha iyi bir teklifim var. 3 çocuğu olan kadın seçime girmeden milletvekili olsun. 27 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    liyakat zaten yerlerdeydi şimdi tam geçmiş olsun bu ülke daha düzelmez 23 1 Yanıtla
  • Aa:
    Ne saçmalıyorsunuz yav. 20 1 Yanıtla
  • Veli berk Yılmazee:
    Bu mu yani doğum oranını arttırarak eskisi gibi genç nüfus oranını arttırma yolu süz ekonomiyi düzeltin o zaman insanlar zaten yapar tup bebek için kolaylık sağlayin o zaman zaten insanlar genç nüfus için elinden geleni yapar insanlara rüşvet verir gibi yaş ortalamasının genç olmasi böyle saglanmaz 18 2 Yanıtla
  • 05710632:
    Memur sayımız oldukça eksik.5.5 milyon memura bi 5.5 daha eklensin eksiği tamamlayalım.2 çocuklularada emekli olma hakkı tanınsın bi 10 milyonda ordan emeklimiz olur.Böyellikle tüm vatandaşların geçim sıkıntısı halledilmiş olur. 13 1 Yanıtla
  • Dogukan Ozcan:
    çok iyi ya, liyakat deniyor vs vs deniyor. millet üniversite okumak diploma almak için hayatını harcıyor akademi kasıyor, çoluk çocuğa karışmıyor. Evde bütün gün oturup kısır, kurabiye pasta vörek yiyen ablalar memur olacak. ülke güzel bir yere gidiyor. 10 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Böyle saçma bir uygulama olabilir mi. Doğurganlığın azalmasının nedeni ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz sen ülke nüfusunun gençleşmesini istiyorsan halkının refah seviyesini artıtacaksın bu kadar basit. 3 çocuk doğuranın memur yapıcam demek saçmalığın daniskası. 10 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    En pahalı kelime "keşke" dir. Umarım bu haber insanlara bunu yaşatmaz. 9 0 Yanıtla
  • Hakan Gül:
    Adam milletin işsizliğinden nasıl faydalanabiliriz diye düşünmüş, aklına bu gelmiş. 7 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Kim bu sokma akıllılar;;;))))))) 5 0 Yanıtla
  • dahlin Aygün:
    Ahmet düşme ahmeeeeet 4 0 Yanıtla
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