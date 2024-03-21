3 dönemdir muhtarlık yapan muhtar adayı mahalleliyi sahurda halaya kaldırdı - Son Dakika
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Politika

3 dönemdir muhtarlık yapan muhtar adayı mahalleliyi sahurda halaya kaldırdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 dönemdir muhtarlık yapan ve tekrar aday olan Hurşit Elçeoğlu, sahur vakti mahalleliyi halaya kaldırdı. Elçeoğlu, kemençe eşliğinde mahalleyi ayağa kaldırarak sahuru şenlik havasına çevirdi. Yaptığı bu etkinlikle gençlere moral motivasyon sağlamayı amaçlayan Elçeoğlu, büyük bir miting şeklinde mahallece halay çekeceklerini belirtti.

21.03.2024 00:16
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3 dönemdir muhtarlık yapan muhtar adayı mahalleliyi sahurda halaya kaldırdı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 dönemdir muhtarlık yapan ve tekrar aday olan Hurşit Elçeoğlu, sahur vakti mahalleliyi halaya kaldırdı.

3 dönemdir Zeynelabidin Mahallesi'nin muhtarı olan Hurşit Elçeoğlu, dördüncü dönem için çalışmalarını sürdürüyor. Sahur vaktinde kemençe eşliğinde mahalleyi ayağa kaldıran Elçeoğlu, halay çekerek sahuru şenlik havasına çevirdi. 3 dönemdir muhtarlık yaptığını belirten Elçeoğlu, "Bu sefer de talibim. Aniden içimden gençleri eğlendirmek geldi. Gençlere moral motivasyon olsun diye yaptım. Herkesin de hoşuna gitti. İnsanlar artık talep ediyor. Bir daha yapacağız fakat bu sefer daha büyük bir şekilde yapacağız. Yüzde 60 oy potansiyeli görüyorum ve kazanacağıma da eminim. Çağırmadım diye darılan insanlar olmuş. Bu sefer büyük bir miting şeklinde mahallece halay çekeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 3 dönemdir muhtarlık yapan muhtar adayı mahalleliyi sahurda halaya kaldırdı - Son Dakika

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