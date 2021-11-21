5 bin 300 liralık atkısı sebebiyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini işaret etti: Onlara göre kapıcıyız - Son Dakika

Naci Ağbal'ın görevden alınma süreci ve dolar kurunun yükselmesi konusundaki ifadeleri nedeniyle tepki gören AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, son olarak ünlü bir markanın 5 bin 300 liralık atkısı takması nedeniyle eleştirildi. Konuyla ilgili çok sayıda paylaşımın ardından Birinci'den bir açıklama geldi. Birinci, "Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır" diyerek kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

"BİZİMKİLER DİZİSİNDEKİ KAPICILARIZ"

Birinci, "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız" ifadelerini kullandı.

ERSAN ŞEN İLE TARTIŞMIŞTI

AKP'li Mücahit Birinci, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Ersan Şen ile arasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden neden görevden alındığı sorusu üzerine yaşanan tartışmada, "Alışacaksınız alışacaksınız" yanıtını vermişti.

BİZİMKİLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 15 sezon kesintisiz olarak yayınlanmış aile türündeki Türk televizyon dizisi. Bir apartmandakiler ve kapıcılarının hikayesini konu alır. En çok sezona sahip ikinci Türk dizisidir.