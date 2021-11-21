Üye Girişi
5 bin 300 liralık atkısı sebebiyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini işaret etti: Onlara göre kapıcıyız - Son Dakika

5 bin 300 liralık atkısı sebebiyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini işaret etti: Onlara göre kapıcıyız

21.11.2021 16:22
5 bin 300 liralık atkısı sebebiyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini işaret etti: Onlara göre kapıcıyız

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması olayıyla ilgili tartışmada Prof. Dr. Ersan Şen ile karşı karşıya gelen ve "Alışacaksınız" ifadelerini kullanan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin taktığı 5 bin 300 liralık atkı eleştirilmişti. Hakkındaki eleştiriler hakkında konuşan Birinci, "Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız" dedi.

Naci Ağbal'ın görevden alınma süreci ve dolar kurunun yükselmesi konusundaki ifadeleri nedeniyle tepki gören AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, son olarak ünlü bir markanın 5 bin 300 liralık atkısı takması nedeniyle eleştirildi. Konuyla ilgili çok sayıda paylaşımın ardından Birinci'den bir açıklama geldi. Birinci, "Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır" diyerek kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

"BİZİMKİLER DİZİSİNDEKİ KAPICILARIZ"

Birinci, "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız" ifadelerini kullandı.

ERSAN ŞEN İLE TARTIŞMIŞTI

AKP'li Mücahit Birinci, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Ersan Şen ile arasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden neden görevden alındığı sorusu üzerine yaşanan tartışmada, "Alışacaksınız alışacaksınız" yanıtını vermişti.

BİZİMKİLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 15 sezon kesintisiz olarak yayınlanmış aile türündeki Türk televizyon dizisi. Bir apartmandakiler ve kapıcılarının hikayesini konu alır. En çok sezona sahip ikinci Türk dizisidir.

5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini örnek gösterdi: Onlara göre kapıcıyız
5 bin 300 liralık atkısı sebebiyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini işaret etti: Onlara göre kapıcıyız

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Mücahit Birinci, Naci Ağbal, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 5 bin 300 liralık atkısı sebebiyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini işaret etti: Onlara göre kapıcıyız - Son Dakika


Son Dakika

Oyuncu Burak Deniz yeni kız arkadaşıyla görüntülendi 16:31 Oyuncu Burak Deniz yeni kız arkadaşıyla görüntülendi Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 15:01 Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi

Son Dakika Haberleri
16:22 5 bin 300 liralık atkısı sebebiyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini işaret etti: Onlara göre kapıcıyız
16:08 Fırat Aydınus'un kırmızı kartları yaralı bıraktı! Karagümrük, Trabzon maçına eksik gidiyor
15:50 Prof. Dr. Uğur Şahin Alman gazetesine açıkladı: Koronavirüs aşısını da grip aşısı gibi yılda bir kez yaptırmak gerekecek
15:49 Bir dönem terörist sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda şimdi doğa yürüyüşü yapılıyor
15:43 Doğum kontrol hapı kullanmayan kadın şimdi 12. çocuğuna hamile! Gelen eleştirilere tepki gösterdi
15:41 Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi
15:20 Sedat Peker'i emzikle tehdit etmişti! "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı
15:01 Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası
14:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:37 1300 yıl önce öldürüp mezarlığa gömmüşler! Bilim insanları sır cinayeti aydınlattı
Lionel Messi, Fransız devinin formasıyla bir ilki başardı Lionel Messi, Fransız devinin formasıyla bir ilki başardı         
16:31
Dev derbiyi anlatacak spiker belli oldu! Fenerbahçe taraftarı memnun oldu Dev derbiyi anlatacak spiker belli oldu! Fenerbahçe taraftarı memnun oldu         
16:30
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak         
10:28
Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor         
09:17
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı         
09:12
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu         
12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 16:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: 5 bin 300 liralık atkısı sebebiyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini işaret etti: Onlara göre kapıcıyız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement