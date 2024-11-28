5 parti için mali denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

5 parti için mali denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Geniş Video İzle

Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye Altın Çağ Partisi, Ülkem Partisi, Kuvayi Milliye Partisi, Yenilik Partisi ile Sevgi ve Saygı Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı için kesin hesaplarında mali denetim kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre partiler hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

28.11.2024 07:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi'nin 5 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 2820 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar" ifadelerine yer verildi.

GELİR VE GİDER GÖSTERMEDİLER

Buna göre yapılan incelemelerde 5 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Yayımlanan kararlarda Sevgi ve Saygı Partisi'nin 2021 yılı ve Kuvayi Milliye Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı kesin hesap incelemesinde partilerin gönderdiği kesin hesaba göre yapılan incelemeler sonucu Raportör Ömer Dursun tarafından heyete sunulan rapor incelendi. Buna göre Sevgi ve Saygı Partisi'nin Genel Merkezinin 2021 yılı için ve Kuvayi Milliye Partisi Genel Merkezinin 2021 yılında ve kapanma kararı alınan 26.06.2022 tarihine kadar hiçbir gelir elde etmediği ve hiçbir giderde bulunmadığı görüldü. Kararda partilerin faaliyet yürüttüğü binaların parti mülkü veya kira olmasına; partilerin kira, su, elektrik, telefon, kırtasiye gibi yönetim giderleri bulunması gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan inceleme sonucunda ise partilerin Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzenin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111'inci maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

AYKIRI DAVRANIŞ TESPİTİ

Ayrıca Ülkem Partisi'nin 2021 yılı, Türkiye Altın Çağ Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı ile Yenilik Partisi'nin 2021 yılı kesin hesapları incelemeleri Raportör Ömer Dursun'un ilk inceleme raporuna göre heyet tarafından incelendi. Partilerin 2820 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesi gereğince kesin hesaplarının bir örneği Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundu olduğu tekrar hatırlatıldı. Ancak yayımlanan kararda partilerin belgelerinin parti yetkili organlarınca onaylanmamış olduğu ve Anayasa Mahkemesi tarafından incelenebilecek belge olamayacağı belirtildi. Kararda partilerin kesin hesaplarının incelenip birleştirilmediği ve onaylandığına dair kararı göndermediği tespit edildi. Partilerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69, 70 ve 74'üncü maddelerine aykırı davrandığı tespit edilirken, partilerin Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzenin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111'inci maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

5 parti için mali denetim kararı Resmi Gazete\'de yayımlandı

Hizb-i İslami Partisi, Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi, Politika, Türkiye, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 5 parti için mali denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:44 Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
07:43 Greta Thunberg’ten skandal Kürdistan paylaşımı Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
07:05 Ateşkes sonrası Hizbullah’tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
12:47 Yurt dışından getirilen telefonların kayıt bedelleri değişti Yurt dışından getirilen telefonların kayıt bedelleri değişti
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
12:38 Bitcoin fiyatı için çarpıcı iddia: 2028 Bitcoin tahmini herkesi şaşırttı Bitcoin fiyatı için çarpıcı iddia: 2028 Bitcoin tahmini herkesi şaşırttı
12:25 2025 yılı için Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu 2025 yılı için Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu
12:16 Lübnan’daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
12:08 Wanda Nara’nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı
12:02 Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş
11:59 Bakan Bayraktar, eylem yapan madencilerle ilk kez konuştu Bakan Bayraktar, eylem yapan madencilerle ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 08:36:22. #1.12#
SON DAKİKA: 5 parti için mali denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.