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5. yargı paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

5. yargı paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

06.11.2021 01:19
5. yargı paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

5. yargı paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

5. yargı paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

5. Yargı paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkı'nda Kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

İcra ve İflas Dairelerinde iş yoğunluğu veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek.

Ücreti ilgililer tarafından verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması Hakkı'nda karar hükmün veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.

Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir edecek, icabında bilirkişiye müracaat edebilecek. Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınacak veya ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, aksi takdirde satış yapılamayacak.

Alacaklı veya borçlu hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Bir yıllık süre içinde satışı istenip de arttırma sonucu satışı gerçekleştirilmeyen mahfuz hakkında satış isteme süresi satışı isteyen alacaklı bakımından bir yıl daha uzatılabilecek.

Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme nedeniyle icra daireklerinde düzenlenecek tutanak veya kağıt damga vergisinden istisna tutulacak.,

Borçlu kıymet takdiri tebliğinden itibaren yedi gün içindir haczedilen malın Rıza'n satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir.

Haczolunan mal Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açıkmış arttırma Suretiyle yapılacak. Açık artırmaya teklif verme süresi yedi gündür.

İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi arttırma sonuç tutacağının ilanından itibaren yedi gün içinde nakden ödemesi yapacak.

Mahkeme kararı kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde çocuğun menfaatlerine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar edebilir.

Velayet kendisinde bırakılan anne veya bab, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmak kaydıyla velayet değiştirilebilecek.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam ve tedbir kararları., çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünce yerine getirilir. Müdürlüklerde müdür, müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog, sosyal çatışmacı görevlendirilir.

Çocuk teslimine dair ilam ve3ya tedbir kararları, yükümlüsü tarafından Rıza'yla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Çocuk teslimi müdürlükçe belirlenen yerlerde teslim edilecek. - ANKARA

Adalet Komisyonu, Adalet, Yargı, İcra, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 5. yargı paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika


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