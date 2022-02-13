6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! - Son Dakika

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın bir araya geldiği toplantı öncesi toplu şekilde poz verildi.

"DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇECEK FOTOĞRAF"

Tarihi toplantı öncesi çekilen 6 siyasi liderin toplu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir yurttaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, demokrasi tarihine geçecek bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum. Bu masa ülkemizin temel meselelerinin çözümü için kuruldu" açıklamalarında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Peş peşe 2 mesaj daha paylaşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür etmeyi de ihmal etmeyerek, "Bu sürecin baş mimarı Genel Başkanım CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener'e şükranlarımı sunarım" dedi.

Öte yandan İmamoğlu, diğer muhalefet liderlerine de saygılarını iletti.