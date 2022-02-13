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6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! - Son Dakika

6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti!

13.02.2022 12:42

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcilerinin bir araya gelmesini İBB Başkanı İmamoğlu sevinçle karşıladı. Peş peşe sosyal medyadan 3 mesaj paylaşan İmamoğlu, "Demokrasi tarihine geçecek bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum. Bu masa ülkemizin temel meselelerinin çözümü için kuruldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, sürecin mimarı olarak Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür etti.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın bir araya geldiği toplantı öncesi toplu şekilde poz verildi.

6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı

"DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇECEK FOTOĞRAF"

Tarihi toplantı öncesi çekilen 6 siyasi liderin toplu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir yurttaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, demokrasi tarihine geçecek bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum. Bu masa ülkemizin temel meselelerinin çözümü için kuruldu" açıklamalarında bulundu.

6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Peş peşe 2 mesaj daha paylaşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür etmeyi de ihmal etmeyerek, "Bu sürecin baş mimarı Genel Başkanım CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener'e şükranlarımı sunarım" dedi.

Öte yandan İmamoğlu, diğer muhalefet liderlerine de saygılarını iletti.

6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı
6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı
6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı
6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Muhalefet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! - Son Dakika
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