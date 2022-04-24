8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı - Son Dakika

Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014 yılında kapatılan ve köy statüsüne geçen Çankırı'nın Dodurga beldesi, sekiz yıllık hukuk mücadelesini kazandı ve yeniden belediye statüsüne geçti. Belediye başkanlığı seçimi için böylece sekiz yıl aradan sonra yeniden sandık başına gidilecek.

2019 SEÇİMİNE GİREMEDİLER

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi için nüfus tespit işleminin yanlış yapıldığı gerekçesiyle sekiz yıl önce dava açıldı. Yıllar süren yargı sürecinden sonra belde statüsü mahkeme kararı ile geri kazanıldı. Ancak karar kesinleşmesine rağmen başka farklı idari kararlar sebebiyle 2019 seçimlerine giremediler.

26 HAZİRAN İÇİN SEÇİM KARARI ÇIKTI

Dodurgalılar yılmadı, mücadelelerini sürdürdüler ve son olarak önce ilçe seçim kuruluna ardından da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurarak beldelerinde seçim yapılmasını istediler. YSK yapılan başvuruları değerlendirdi ve Dodurga'da 26 Haziran'da Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için seçim yapılması kararı verdi. Bu doğrultuda seçime girme hakkı bulunan 24 parti isterse Dodurga belediye başkanlığı için aday gösterebilecek.

2023 SEÇİMLERİNİN PROVASI

Bin civarındaki seçmenin bulunduğu Dodurga'da yapılacak seçimler şimdiden Meclis kulislerinin de sohbet konusu hâline geldi. Türkiye gazetesinin haberine göre kulislerde bu seçimlerin bir anlamda 2023 seçimleri için bir prova niteliğinde olacağına dair yorumlar yapılıyor.

BOŞALAN MUHTARLIKLAR İÇİN 5 HAZİRAN'DA SANDIK KURULACAK

Bu arada Türkiye genelinde boşalan muhtarlıklar için ise 5 Haziran'da sandık kurulacak.