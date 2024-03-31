81 il 973 ilçe seçim sonuçları Sondakika.com\'da!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Erzurum'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma süreci devam ediyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
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