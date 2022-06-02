AB, 6'ncı yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi'ni çıkardı - Son Dakika
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AB, 6'ncı yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi'ni çıkardı

02.06.2022 19:09
AB, 6'ncı yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi'ni çıkardı

Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ın itirazı üzerine Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'i listeden çıkardı.

Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ın itirazı üzerine Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'i listeden çıkardı.

AB, Rusya'ya yönelik uzlaşmaya vardığı 6'ncı yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'i listeden çıkardı. Patrik Kirill'in, yaptırım listesinden Macaristan'ın itirazları üzerine çıkarıldığı belirtildi. AB Komisyonu tarafından hazırlanan Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketinde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in malvarlıklarının dondurulmasını ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesi önerilmişti.

AB, 6. YAPTIRIM PAKETİ ÜZERİNDE UZLAŞMIŞTI

AB üyesi ülkelerin liderleri, 30 Mayıs'ta uzun süredir ertelenen Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde prensipte uzlaşı sağlamış, yeni yaptırımlar çerçevesinde Rusya'dan petrol ithalatı yılsonuna kadar yüzde 90 oranında azaltılmasına karar verilmişti.

Ambargo deniz yoluyla alınan Rus petrolünü (Rusya'dan ithal edilen toplam petrolün üçte ikisi) kapsıyor. Rusya'dan boru hattıyla petrol ithalatı ise yaptırımlardan muaf tutuldu. Bu madde, Rusya'dan boru hatları ile petrol alan ve bugüne kadar Rus petrolüne yönelik ambargoya sıcak bakmayan Macaristan'ı konsensüs gerektiren söz konusu karara dahil etmek için önemli bir hamle olarak görülüyor.

(İHA)

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AB, 6'ncı yaptırım paketiyle Rus petrolüne yüzde 75 yaptırım açıkladı AB, 6'ncı yaptırım paketiyle Rus petrolüne yüzde 75 yaptırım açıkladı AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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