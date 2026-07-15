AB'den Sırp Bakanın Skandal Açıklamalarına Tepki - Son Dakika
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AB'den Sırp Bakanın Skandal Açıklamalarına Tepki

15.07.2026 01:17
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Marta Kos, Sırbistanlı bakanın Kosova'daki etnik temizliği savunmasına 'sıfır tolerans' gerektiğini belirtti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, "Miloşeviç'in yerinde olsam 1998'de Kosova'da etnik temizlik yapardım" diyen Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic'e tepki gösterdi. Kos, "Avrupa'da etnik temizliği meşrulaştıran, savunan ya da yücelten söylemlere yer yok. Şahsen, bunu söylemek zorunda kalıyor olmaktan bile dehşete düşüyorum" dedi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, bugün AB ile Karadağ arasında gerçekleştirilen Hükümetlerarası Katılım Konferansı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Sırp bakan Snezana Paunovic'in tepkilere neden olan açıklamalarına ilişkin bir soruya cevap verdi.

AB'ye aday ülke Sırbistan'da bir kabine üyesinin "Kosova'da etnik temizlik yapılmış olması gerektiğini" savunan açıklamalarının Komisyonun Sırbistan'a ilişkin görüşlerini ne yönde etkilediğine ilişkin soruya cevabında Kos, "Böyle açıklamalar karşısında söz konusu olan tek şey, sıfır tolerans olabilir. Duyduklarımız karşısında şunu açıkça söylemeliyim; Avrupa'da etnik temizliği meşrulaştıran, savunan ya da yücelten söylemlere yer yok. Şahsen, bunu söylemek zorunda kalıyor olmaktan bile dehşete düşüyorum" dedi.

Bu tür açıklamaların insanlık onuru, uzlaşı, hesap verebilirlik ve AB'nin üzerine kurulu olduğu iyi komşuluk ilişkileri gibi değerlerle doğrudan çeliştiğini ifade eden AB Komisyonu Üyesi Kos, "Bu değerler olmadan katılım süreci de ilerleyemez. Bu açıklamalar aynı zamanda, Sırbistan'ın Kosova ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB ara buluculuğundaki diyalog kapsamındaki taahhütleriyle de çelişiyor" dedi. Kos, "Bu durumda tek umudum, bunun sadece bir bakanın görüşleri olduğu ve Sırbistan hükümetinin resmi tutumunu yansıtmadığıdır. Siyasi liderlerden beklentimiz, sorumlu davranmaları, tahrik edici söylemlerden kaçınmaları ve güvenin, uzlaşmanın ve bölgesel istikrarın inşasına katkıda bulunmaları" ifadelerini kullandı.

Sırbistan İçişleri Bakanı, skandal açıklamaları savundu

AB Komisyonu Üyesi Marta Kos, bu açıklamaların tek bir bakanın görüşü olduğunu umduğunu söylerken, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Paunovic'in açıklamalarını savundu. Dacic, Kosova'da Sırpların etnik temizliğe maruz bırakıldığını ileri sürerek Paunovic'in açıklamalarını eleştirenleri ikiyüzlülük ve utanmazlıkla suçladı.

İstifası istendi

Sırp bakan Paunovic'in Srebrenitsa Soykırımının yıldönümünde yayınlanan bir programda yaptığı açıklamaların medyaya yansımasının ardından Sırbistan Parlamentosu'ndaki Arnavut kökenli milletvekili Shaip Kamberi, Sırp bakanın istifasını talep etti.

Sırp muhalefet partileri ise bakanın açıklamasını "Kosova'da yaşayan Sırpların güvenliği için doğrudan bir tehdit" ve "provokasyon" olarak tanımladı.

Sırbistan hükümeti aleyhinde aylardır protesto gösterileri düzenleyen öğrenci grubu da açıklamayı "kabul edilemez ve anayasaya, insan haklarına ve insanlık onuruna aykırı" olarak nitelendirdi.

Kosova, istenmeyen kişi ilan etti

Kosova aleyhindeki açıklamaları nedeniyle Paunovic, bugün kabul edilen bir karar ile Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi.

Kosova doğumlu Sırp bakan Paunovic, söz konusu açıklamasında, "Eğer ben Slobodan Miloşeviç'in yerinde olsaydım, 1998'de Kosova'da etnik temizlik yapardım. Bu, belki de hayatım boyunca söylediğim en sert ifade" demişti.

Açıklamalarının devamında Paunovic, bununla Kosovalı Arnavutların katledilmesini değil, "anavatanları" olarak tanımladığı Arnavutluk'a gitmelerini kastettiğini söylemişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Kosova, Dünya, Kos, Son Dakika

Son Dakika Politika AB'den Sırp Bakanın Skandal Açıklamalarına Tepki - Son Dakika

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