AB, Ermenistan'a 34 Milyon Euro Yardım Gönderdi - Son Dakika
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AB, Ermenistan'a 34 Milyon Euro Yardım Gönderdi

19.06.2026 16:24
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Avrupa Komisyonu, Rusya'nın kısıtlamalarından etkilenen Ermenistan'a 34 milyon euro acil yardım sağladı.

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın ticaret kısıtlamalarından etkilenen Ermenistan'a 34 milyon euro acil mali yardım gönderdi.

Avrupa Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ticaret kısıtlamalarının ülkenin özel sektörüne olan etkisini hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla Ermenistan'a 34 milyon euro gönderildiği ifade edildi. Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Komisyonu Başbakanı Ursula von der Leyen'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmeden iki hafta sonra Ermenistan'ı ve halkını destekleme taahhütlerini hızla yerine getirdiği belirtildi. Açıklamada, "Bu mali yardım, Ursula von der Leyen tarafından açıklanan ve Ermenistan'ın ekonomik direncini güçlendirmek için ticaret kolaylaştırma ve dayanışma önlemlerini de içeren daha geniş bir paketin ilk dilimidir. Geçtiğimiz ayki AB-Ermenistan Zirvesi'nde verilen taahhütlere dayanarak AB ve Ermenistan, ticari bağlarını güçlendirmek ve Ermeni üreticiler için pazar erişimini genişletmek amacıyla birlikte çalışmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve gıda sektörü, çiçekçilik ve diğer ihracata yönelik sektörler de dahil olmak üzere ticaret kısıtlamalarından en çok etkilenen sektörlere ek destek sağlanacağı vurgulandı. Yardımın ticaret girişimleri, iş ortağı arama faaliyetleri ve pazar erişim programları aracılığıyla uygulanacağı kaydedildi.

"Bu, Avrupa dayanışmasının eyleme geçirilmiş halidir"

AB Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Marta Kos, "AB, egemen, demokratik ve bağımsız bir ülke olan Ermenistan'ın yanında sağlam bir şekilde durmaktadır. Bugünkü destek, acil ekonomik zorlukların giderilmesine yardımcı olurken, Ermeni işletmelerinin bölgesel ve Avrupa pazarlarıyla ticaret yapması için yeni fırsatlar oluşturacaktır. Bu, Avrupa dayanışmasının eyleme geçirilmiş halidir" ifadelerini kullandı.

Kos, destek paketinin uygulanmasını ilerletmek ve AB-Ermenistan iş birliğini güçlendirmek için atılacak diğer adımları görüşmek üzere 5 Temmuz'da Ermenistan'a gidecek. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Ermenistan, Politika, Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Ermenistan'a 34 Milyon Euro Yardım Gönderdi - Son Dakika

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