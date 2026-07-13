AB, Rusya'ya Yaptırım Paketi İçin Anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı 21'nci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlayamadı.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Bakanlar, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini ele alırken, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlayamadı. Toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen Kallas, Rusya'ya karşı gündemde olan ve ele alınan yeni yaptırım paketi konusunda anlaşmaya varılamamış olmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Kallas, "21'nci yaptırım paketi konusunda bir anlaşmaya varamamış olmamızdan ötürü üzgünüm. Yaptırımlar listesine 250 yeni madde eklendi. Rusya üzerinde baskımızı arttırmaya çalışıyoruz. Ancak 4 yıldır savaş devam ediyor ve üye devletler arasında farklı etkiler yaşayanlar var. Tüm ülkeler için en iyi etki bir barış sağlanması olur. Bugünkü konuşmalarda daha fazla bu savaşın sona ermesi konusu ön plana çıktı. Rusya'yı savaşı sona erdirmeye yönlendirmeye çalışıyoruz. Rusya'nın masaya gelmesini sağlamak için Ukrayna'ya destek olmak gerekir. Ukrayna daha iyi durumda, Rusya savaşı kaybetmekte" ifadelerini kullandı.

Çarşamba gününe kadar yeni bir yaptırım paketinin kabul edilip edilmemesi konusundaki soruya ise Kallas, "Hiçbir garanti veremem" cevabını verdi.

Üye ülkelere Ukrayna'ya destek çağrısı

AB üye ülkelerini Ukrayna'ya daha fazla yardım yapmaya çağıran Kallas, Rusya'nın gelecek kış Ukrayna'nın elektrik şebekelerine saldıracağını öne sürerek, şimdiden jeneratör ve bakım onarım gideri bütçelerinin oluşturulması gerektiğini söyledi. Kallas, ellerinde bu tarz stokları olan ülkeleri Ukrayna'ya destek olmaya çağırdı. Kallas ayrıca, Rusya'nın son dönemde siber saldırılarını yoğunlaştırdığını, buna karşı da AB ve İngiltere'nin ortak mücadele vereceklerini bildirdi.

Olimpiyat ve bienal tepkisi

AB üye ülkelerinin Rus atletlerin spor etkinliklerine katılmasına tepki gösterdiğini bildiren Kallas, "Rus atletlerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından spor etkinliklerine çağrılmasını doğru bulmuyoruz. AB Komisyonu, Venedik bienali sponsorluğuna son veriyor. Spor ve kültür şiddetin normalleştirilmesinin zemini olamaz" ifadelerini kullandı.

Filistin, Moldova ve Ermenistan da ele alındı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, toplantıda ayrıca Filistin'in durumunun ele alındığını belirterek, "Başbakan Mustafa ile mevcut durumu görüştüm. 900 milyon euro mali kaynak ayırdık. İki devletli çözümü destekliyoruz" dedi.

Kallas, "İsrailli yerleşimciler münazara ediliyor, bunlara yönelik ticaret yaptırımı uygulanması için AB Komisyonu çalışıyor. Bu İsrail'e karşı yaptırım değil, iki devletli çözüme dair sorun teşkil eden yerleşimcilere karşı bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın bağlantısallık açısından önemli olduğunu da söyleyen Kallas, Ermenistan'a siber saldırılara karşı destek verileceğini söyledi. Kallas ayrıca, Moldova hava savunması için de 120 milyon euro ayırdıklarını belirtti.

Orta Doğu'daki gerilime dikkat çeken Kallas, Hürmüz Boğazı'nın açık olması ve uluslararası gemi ticaretinin olumsuz etkilenmemesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'e bir ziyarette bulunan Kallas, ziyareti ve saha gözlemleri konusunda üye ülke bakanlarını bilgilendirdiğini bildirdi. - BRÜKSEL