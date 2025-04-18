AB, Suudi Arabistan için Schengen Vizesi Muafiyeti Üzerinde Çalışıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi vatandaşlarının Schengen vizesinden muaf tutulması için çalışma yapıldığını açıkladı.

AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi zorunluluğunun tamamen kaldırılması için adımlar attıklarını ifade etti. Suudi Arabistan pasaportu sahiplerinin yakında vize başvuru sürecinden geçmeden Schengen bölgesine girebileceklerini belirten Büyükelçi Farnaud, sürecin hangi aşamada olduğuna veya vize muafiyetinin ne zaman gerçekleşebileceğine dair tarih vermedi. Farnaud, söz konusu süreç devam ederken Suudi vatandaşlarının kolaylaştırılmış Schengen vizesi başvuru kurallarından yararlanmaya devam edeceğini aktardı. Vize muafiyetinin önemli olduğunu belirten Farnaud, şu anda uygulanan kolaylıkların çok anlamlı olduğunu ve AB ile Suudi Arabistan halkları arasında bağların güçlendirilmesi ve etkileşimin teşvik edilmesinde olumlu etkisi olduğunu vurguladı.

AB, Nisan 2024'te Suudilere 5 yıllık çoklu giriş Schengen vizesi vermeye başlamıştı

AB Komisyonu, geçtiğimiz yılın nisan ayında Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn pasaportuna sahip kişiler için Schengen vizesi başvuru kurallarını kolaylaştırmıştı. Bu kapsamda Suudi vatandaşları, geçerlilik süresi 5 yıla kadar olan çok girişli Schengen vizesi almaya başlamıştı. - RİYAD