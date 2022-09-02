FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı - Son Dakika
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FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı

02.09.2022 20:05
FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı

ABD Adalet Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde FBI ajanları tarafından yapılan aramaya ilişkin yeni detayları paylaştı.

ABD Adalet Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde FBI ajanları tarafından yapılan aramaya ilişkin yeni detayları paylaştı. Trump'ın evinde hediyeler, basın kupürleri ve "çok gizli" olarak sınıflandırılan boş kutularla birlikte 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesi bulunduğu duyuruldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da yer alan Mar-a-Lago'daki evinde yapılan FBI aramasında ele geçirilen belgelerle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Trump'ın hukuk ekibinin aramada ele geçirilen materyalleri incelemek için üçüncü bir taraf belirleme talebini değerlendiren federal bir yargıç, üçüncü taraf incelemesini dikkate alarak envanter listesinin halka açıklanmasını emretti. Açıklanan yeni envanter listesinde, Trump'ın ofisinde "gizli" olarak işaretlenmiş 47 adet boş klasör, 99 adet dergi, gazete, makale ve basılı medya unsurlarının bulunduğu belirtildi.

Hediyelik eşyalar ve kıyafetler bulundu

Adalet Bakanlığı tarafından daha önce paylaşılan envanter listesine ek olarak açıklanan detaylı listede, ele geçirilen malzemeler hakkında daha fazla ayrıntı verilirken, kişisel eşyalarla karıştırılmış, "gizli" ve "çok gizli" olarak sınıflandırılmış belgelerinde ele geçirildiği belirtildi. "Gizli" ve "Çok gizli" olarak sınıflandırılan klasörler arasında, çok gizli olarak işaretlenmiş klasörden 18 belge, gizli olarak işaretlenmiş bir klasörden 54 belge ve gizli olarak işaretlenmiş başka bir klasörden ise 31 belge çıktığı kaydedildi. FBI araması sırasında ayrıca, "Personel Sekreteri/ Askeri Yardımcısı" gibi etiketlerle 42 adet daha boş klasör bulunduğu belirtilirken, aramada hediyelik eşya ve kıyafetlerin de bulunduğu aktarıldı. FBI ajanlarının ayrıca 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştığı belirtildi. Adalet Bakanlığı, standart soruşturma uygulaması kapsamında ekiplerin el konulan tüm eşyaları değerlendirmeye devam ettiğini söyleyerek, "El konulan materyaller, hükümetin soruşturmasını ilerletmek için kullanılmaya devam edilecek. Soruşturma, ek tanık görüşmeleri, büyük jüri uygulaması gibi daha ileri soruşturma adımlarını içerirken, ele geçirilen materyaller kullanılmaya ve değerlendirmeye devam edilecektir" dedi.

Cezai soruşturmaya alınmıştı

FBI'ın 8 Ağustos'ta Mar-a-Lago'daki aramasından sonra geçtiğimiz hafta Trump'ın hukuk ekibi federal bir yargıçtan, ele geçirilen belgeleri incelemek için özel bir yönetici atamasını istemişti. ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon, Trump'ın geçen hafta sonu özel bir gözetleyici talebi için Adalet Bakanlığı'na Trump'ın talebine bir yanıt göndermesini ve aramada nelerin yapıldığına dair daha ayrıntılı bir belge sunmasını istemişti. Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde 20 kutudan fazla eşya bulunduğu belirtilmişti. FBI ajanları toplam 11 gizli belge setinden 4'ünün çok gizli, 3'ünün ise gizli olarak işaretlendiğini belirtmişti. Aramada Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesi gibi gerekçelerle cezai soruşturmaya alınmıştı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Donald Trump, Hükümet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı - Son Dakika

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