ABD Askeri Rusya'da Kız Arkadaşını Darp Edip Gasp Ettikten Sonra Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Politika

ABD Askeri Rusya'da Kız Arkadaşını Darp Edip Gasp Ettikten Sonra Hapis Cezasına Çarptırıldı

Rusya'da Mayıs ayında kız arkadaşını darp edip parasını gasp etmekle suçlandıktan sonra tutuklanan ABD askeri Gordon Black, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vladivostok kentinde yaşanan olayda Black'in kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği ve parasını çaldığı iddia ediliyor. Black'in avukatları mahkeme kararına itiraz edecek.

19.06.2024 13:36
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Rusya'da Mayıs ayında kız arkadaşını darp edip parasını gasp etmekle suçlandıktan sonra tutuklanan ABD askeri Gordon Black, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın Vladivostok kentinde geçtiğimiz ay kız arkadaşı Alexandra Vashchuk'u darp edip parasını çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 34 yaşındaki ABD askeri Gordon Black'in cezası belli oldu. Pervomaisky Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Gordon Black, kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği ve parasını çaldığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis ve 10 bin ruble para cezasına çarptırıldı. Gordon Black'in cezasını tutuklu bulunduğu cezaevinde tamamlayacağı, avukatlarının mahkeme kararına itiraz edeceği belirtildi.

Güney Kore'de görevliydi

ABD askeri Gordon Black'in Rus Alexandra Vashchuk ile internette tanıştığı belirtilmişti. Black'in Güney Kore'deki görev yerinden Texas'ta Fort Cavazos'a dönmesi gerektiği, ancak önce Çin'e ve sonra Rusya'ya geçtiği öğrenilmişti. Black, 2 Mayıs'ta Rusya'nın Vladivostok kentinde Vashchuk'u darp ettiği ve 10 bin Ruble (119 dolar) parasını çaldığı gerekçesiyle kentinde tutuklanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Black'in Rusya ve Çin'e izinsiz seyahat ederek ordu kurallarını çiğnediğini açıklamıştı. - VLADİVOSTOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Askeri Rusya'da Kız Arkadaşını Darp Edip Gasp Ettikten Sonra Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Askeri Rusya'da Kız Arkadaşını Darp Edip Gasp Ettikten Sonra Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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