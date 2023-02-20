ABD Başkanı Biden, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

20.02.2023 14:07
ABD Başkanı Biden, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya- Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından Biden'ın ziyaretine ilişkin yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Biden, Kiev'e hoş geldiniz. Sizin ziyaretiniz bütün Ukraynalılar için çok önemli destek göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya göre, Biden, Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı.

Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya'ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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