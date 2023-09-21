ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Son Güncelleme: 21.09.2023 01:06

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile New York'ta görüştü. Görüşmede İşçi Hakları Ortaklığı'nın başlatılması, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi, iklim konusunda işbirliği ve Haiti'ye destek gibi konular ele alındı. Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile New York'ta görüştü.

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan açıklamada, iki liderin dünya genelinde çalışan insanların haklarını geliştirmeye yönelik ilk ABD-Brezilya ortak küresel girişimi olan İşçi Hakları Ortaklığı'nın başlatılmasını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Biden ve Lula'nın ayrıca Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çektiği, ABD'nin özgür ve adil bir seçim için Venezuela halkına ve demokrasisinin yeniden tesis edilmesine yönelik verdiği desteğini yinelediği belirtildi.

İklim konusunda işbirliğine olan bağlılıklarını tekrarlandığı ifade edilen açıklamada, Haiti'yi insani ve güvenlik kriziyle mücadele ederken desteklemeye devam etmenin öneminin de ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın başta gıda ve enerji güvenliği olmak üzere dünyadaki en yoksul ülkelere etkilerine ilişkin endişelerini ve Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne dönüşüne desteğini dile getirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü - Son Dakika
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