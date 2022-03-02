ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak"... - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak"...

02.03.2022 05:53
ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak"...

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak" diyerek, ABD'nin bu kişilerin yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerinizi bulup el koymak için Avrupalı müttefikleriyle birleşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak" diyerek, ABD'nin bu kişilerin yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerinizi bulup el koymak için Avrupalı müttefikleriyle birleşeceğini ifade etti. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, 'Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak'... - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak"... - Son Dakika
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