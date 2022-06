Biden: "F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor"

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını sağlaması gerektiğini söyleyerek, "F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki iki gün süren NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sona ermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısı düzenledi. ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye satması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunan Biden, "Hatırlayacağınız üzere aralık ayında onlara (Türkiye'ye) F-16 jetlerini satmamız gerektiğini söylemiştim. ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz. Aralık ayından bu yana bu konu hakkındaki görüşümü değiştirmedim" dedi.

"TARİHİ BİR ZİRVE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'ni tarihi bir zirve olarak nitelendiren Biden, "Bu zirve, ittifaklarımızı güçlendirmek, dünyamızın zorluklarını ve gelecekte karşılaşacağımız tehditleri karşılamakla ilgiliydi" ifadelerini kullandı.

Biden, "Putin'e Ukrayna'yı işgal ederse NATO'nun sadece güçlenmekle kalmayıp daha da birleşeceğini söylediğim gibi, dünyadaki demokrasilerin ayağa kalktığını, saldırganlığına karşı çıktığını ve kurallara dayalı bir düzeni savunduğunu görüyoruz" dedi.

"RUSYA BİR ORTAK OLARAK NİTELENDİRİLMİŞ VE ÇİN'DEN BAHSEDİLMEMİŞTİ"

NATO'nun stratejik bir yenilenmeden geçmesi gerektiğini ifade eden Biden, "NATO'nun en son yeni misyon bildirisi taslağı 12 yıl önceydi. O zamanlar Rusya bir ortak olarak nitelendirilmiş ve Çin'den bahsedilmemişti. Dünya o zamandan beri çok değişti ve NATO da değişiyor. Bu zirvede, hem Rusya'nın Avrupa'ya yönelik doğrudan tehditlerini hem de Çin'in kurallara dayalı bir dünya düzenine yönelik sistemik tehditlerini karşılamak için ittifaklarımızı bir araya getirdik" dedi.

"NATO, HİÇ OLMADIĞI KADAR BİRLEŞTİ"

NATO ittifakının hiç olmadığı kadar birleşik olduğunu söyleyen Biden, "İki yeni üyeyi NATO'ya katılmaya davet ettik. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmayı seçmeleri tarihi bir eylemdi. Her zamankinden daha fazla birleştik. Finlandiya ve İsveç'in katılmasıyla her zamankinden daha da güçlü olacağız" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in ordularına değinen Biden, "İkisinin de ciddi orduları var. NATO sınırını Finlandiya boyunca 800 mil artıracağız" şeklinde konuştu.

"PUTİN, TAM OLARAK İSTEMEDİĞİNİ ELDE ETTİ"

Madrid'deki NATO Zirvesi'nde açıklanan karar ve anlaşmaların, NATO'nun "21. yüzyılın ikinci çeyreğine ait gerçekleri yansıtan bir yere taşındığını" gösterdiğini söyleyen Biden, "21. yüzyılın ikinci çeyreğinin gerçeklerini yansıtan bir yere taşınıyoruz ve önemli ilerleme kaydetmenin eşiğindeyiz. Putin, Transatlantik İttifakını kırabileceğini düşündü. Bizi zayıflatmaya çalıştı, kararlılığımızdan vazgeçmemizi bekledi ama tam olarak istemediğini elde etti" dedi.

UKRAYNA'YA 800 MİLYONDAN FAZLA EK GÜVENLİK YARDIMI

ABD'nin "Ukrayna'nın yanında yer alması için dünyayı bir araya getirdiğini" söyleyen Biden, ABD'nin hava savunma sistemleri, topçu, mühimmat ve karşı batarya radarı da dahil olmak üzere 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımını açıklamaya hazırlandığını aktardı. Biden, "140 bine yakın tank sistemi, 600'den fazla tank, 500'e yakın topçu sistemi, 600 binden fazla topçu mühimmatının yanı sıra, gelişmiş çok namlulu roketatar sistemleri ve gemi sistemleri ile ABD bu yardımlarda öncü rol üstleniyor. Ukrayna'nın savunması için ek 800 milyondan fazla fon ayırmayı planlıyoruz" dedi.

"RUSYA, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI NEDENİYLE AĞIR BEDELLER ÖDÜYOR"

Ukrayna'daki savaşın Rusya'yı çoktan etkilediğini söyleyen Biden, "Ukrayna savaşının Rusya üzerindeki etkisi yıkıcı oldu. Petrol üretimini sürdürmekte zorlanacaklar çünkü bunu yapacak teknolojiye sahip değiller. Silah sistemleri ve bazı askeri sistemleri açısından da benzer bir durumdalar. Yani çok ağır bir bedel ödüyorlar. Ukrayna'daki savaş Rusya'ya ağır bir darbe indirdi ve Rusya uluslararası konumunu çoktan kaybetti" dedi.

Dünya genelinde gaz fiyatlarındaki artışın ve gıda kıtlığının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklandığını söyleyen Biden, "Gaz fiyatlarının artmasının nedeni ve gıda krizinin var olmasının nedeni Rusya. Onlar, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını ablukaya aldı ve dünyadaki tahıl üretiminin ana alanlarından biri olan tahıl ihracatına izin vermedi" dedi.^

