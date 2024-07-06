ABD Başkanı Joe Biden, Trump ile tartışmaya ilişkin: 'Kötü bir geceydi' - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Trump ile tartışmaya ilişkin: 'Kötü bir geceydi'

ABD Başkanı Joe Biden, Trump ile katıldığı canlı yayın tartışmasının ardından yaptığı röportajda, tartışmanın kötü geçtiğini ve kendini kötü hissettiğini ifade etti. Biden, Trump'ın sürekli bağırması nedeniyle dikkatinin dağıldığını belirtti ve eleştirilere cevap vererek hala iyi durumda olduğunu söyledi. Ayrıca, önümüzdeki 4 yıl boyunca etkili bir şekilde hizmet edebileceğini ve Trump'ı yenebileceğini iddia etti.

06.07.2024 14:28
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ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump ile karşı karşı geldiği ve eleştiri yağmuruna tutulduğu canlı yayın tartışmasına yönelik, "Kötü bir geceydi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, başkan adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasının ardından ilk televizyon röportajını ABC News'e verdi. Başkan Biden, ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a verdiği özel röportajda, Trump ile canlı yayın tartışmasında "kötü bir gece" geçirdiğini ifade etti. Canlı yayın tartışmasında Trump'a karşı kötü bir performans sergilediği gerekçesiyle Demokratlar da dahil olmak üzere farklı kesimler tarafından seçim yarışından çekilmesi çağrılarına ilişkin Biden, "Yorgundum, kötü bir geceydi. Hastaydım. Kendimi çok kötü hissediyordum. Tartışmadan sonra doktorum bana 'çok yorgunsun' dedi. Hepsi bu" şeklinde konuştu. Trump'ın sürekli bağırdığını belirterek dikkatinin dağıldığını vurgulayan Biden, "Ben bir soruya cevap verirken, onun mikrofonunu kapatmış olmalarına rağmen hala bağırıyordu. Ben bunun dikkatimi dağıtmasına izin verdim. Bunun suçunu ona atmıyorum, ancak kontrolün bende olmadığını fark ettim" ifadelerini kullandı.

"Hala iyi durumdayım"

Biden, "Üç buçuk yıl önce göreve geldiğiniz gündeki kişi ile bugün aynı kişi misiniz?" sorusunu, "Başarı açısından evet" şeklinde cevapladı. Biden, "Orta Doğu için meyvesini verebilecek bir barış planı hazırlayan da bendim. Ayrıca NATO'yu genişleten de ekonomiyi büyüten de bendim. Yapılan tüm bireysel şeyler benim sahip olduğum veya gerçekleştirdiğim fikirlerdi" diye konuştu. Yaşı ile ilgili eleştirilere yönelik Biden, "100 metreyi 10 saniyede koşabilir miyim? Hayır. Ama hala iyi durumdayım" dedi. Biden, "Daha mı güçsüzsünüz?" sorusunu ise, "Hayır" şeklinde cevapladı.

"Her gün bilişsel teste giriyorum"

Biden ayrıca, "Nörolojik ve bilişsel testler içeren bağımsız bir tıbbi değerlendirmeden geçmeyi ve sonuçları ABD halkına açıklamayı kabul eder misiniz?" sorusunu, "Her gün bir bilişsel teste giriyorum. Her gün o teste giriyorum. Biliyorsunuz, sadece seçim kampanyası yapmıyorum, aynı zamanda dünyayı yönetiyorum. Bu hiç de abartı değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz. NATO'nun genişlemesi ve bunun devam edip etmeyeceği konusunda Avrupa'da yaptığımız şeyler üzerinde çalışıyorum. Putin'le mücadele ediyorum" şeklinde cevapladı. Biden, "Bağımsız tıbbi değerlendirmeyi kabul eder misiniz?" sorusuna karşılık, "Hayır" cevabını verdi.

"4 yıl boyunca etkili bir şekilde hizmet edebilirim"

Sunucu Stephanopoulos'un, "Şu anda birçok insanın aklındaki soru şu, 'Önümüzdeki 4 yıl boyunca etkili bir şekilde hizmet edebilir misiniz?" sorusuna yönelik Biden, "Ben NATO'yu bir araya getirdim. Kimse bunu yapabileceğimi düşünmedi. Putin'i susturan adam benim. Kimse bunun gerçekleşebileceğini düşünmedi. AUKUS ile Güney Pasifik girişimini bir araya getiren kişi benim. Harika bir ekibim var" dedi. Biden, "Bunu 4 yıl daha yapacak zihinsel ve fiziksel kapasiteye sahip misiniz?" sorusunu ise, "Öyle olduğuna inanıyorum, eğer öyle düşünmeseydim aday olmazdım. Bakın, tekrar aday oluyorum. Çünkü bu ülkeyi tamamen yeni bir seviyeye taşımak için ne yapılması gerektiğini en iyi benim anladığımı düşünüyorum" şeklinde cevapladı.

"4 yıl daha hizmet etmek için zihinsel ve fiziksel kapasiteye sahip olduğunuzu söylediğinizde kendinize karşı dürüst olduğunuzdan emin misiniz?" sorusuna yönelik Biden, "Evet, öyleyim çünkü, yapmak istediğim son şey bunu başaramamak" dedi. Biden, "Donald Trump'ı şu anda yenebilme kabiliyetiniz olduğu konusunda kendinize karşı da dürüst müsünüz?" sorusuna ise "Evet" şeklinde karşılık verdi.

"Anketlere inanmıyorum, adaylık çekilmeyeceğim"

Biden Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Trump'ın önde olduğunu gösteren son anket sonuçlarına inanmadığını belirterek, "Başkan olmaya veya bu yarışı kazanmaya benden daha uygun birinin olduğunu düşünmüyorum" dedi. Biden, "Trump'ı yalnızca sizin yenebileceğinize kendinizi ikna ettiniz mi?" sorusunu ise, "Kendimi iki şeye ikna ettim. Onu yenebilecek en nitelikli kişi benim ve işlerin nasıl yapılacağını biliyorum" şeklinde cevapladı. "Donald Trump'ı yenemeyeceğinize ikna olursanız geri çekilir misiniz?" sorusuna gülerek cevap veren Biden, "Bu, Yüce Tanrı'nın bana bunu söylemesine bağlı, o zaman belki de bunu yaparım" dedi. - WISCONSIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Trump ile tartışmaya ilişkin: 'Kötü bir geceydi' - Son Dakika

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