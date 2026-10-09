ABD Başkanı Trump, Rusya'nın ABD'ye derhal 300 bin ton dizel göndereceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdim. Rusya, ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edecek. Kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha yakıt tedarik edecek. Daha sonra dizel rafinerilerinin durumuna göre kısa bir süre içinde 3 milyon ton dizel daha sağlayacak" dedi.