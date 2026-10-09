ABD Başkanı Trump, Rusya'nın ABD'ye derhal 300 bin ton dizel göndereceğini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın ABD'ye derhal 300 bin ton dizel göndereceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin çok başarılı geçtiğini söyledi. Rusya'nın ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton, Kasım'da 500 bin, ardından 1 milyon, rafineri durumuna göre 3 milyon ton daha dizel sağlayacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdim. Rusya, ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edecek. Kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha yakıt tedarik edecek. Daha sonra dizel rafinerilerinin durumuna göre kısa bir süre içinde 3 milyon ton dizel daha sağlayacak" dedi.
Kaynak: İHA
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