ABD Bombasıyla Hizbullah Lideri Öldürüldü

ABD'li senatör Mark Kelly, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü İsrail saldırısında ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını söyledi.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetmişti. ABD'li senatör Mark Kelly, Amerikan NBC kanalına dün verdiği röportajda Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırısında ABD yapımı bombanın kullanıldığını açıkladı. Kelly, saldırıdaki bombanın 900 kg ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba olduğunu söyledi.
İsrail tarafı saldırıda kullanılan silahlara ilişkin bir açıklama yapmadı. - WASHINGTON
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