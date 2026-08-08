ABD'den Rusya'ya Yaptırım Tasarısı Onaylandı

ABD Senatosu, Temmuz ayında ölen İsrail destekçisi Senatör Lindsey Graham tarafından desteklenen Rusya'ya yaptırım tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden İsrail destekçisi Senatör Lindsey Graham'ın öncülük ettiği Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımları içeren yasa tasarısını oyladı. Rus yetkililere yaptırımlar uygulanmasını ve Çin, Hindistan ve diğer ülkelerin Rus petrol ve doğal gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için yüksek gümrük vergileri uygulanmasını öngören "Lindsey Graham Rusya ve İran Yaptırımları Yasası 2026", 11'e karşı 86 oyla kabul edildi. Senato'dan geçen tasarının yaz tatilinden sonra Eylül ayında Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulması bekleniyor. Tasarı ayrıca Başkan Donald Trump'ın talep ettiği İran'a yönelik genişletilmiş yaptırımları da içeriyor.

Tasarının Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması ve Trump'ın imzasını alması durumunda bu düzenleme, ABD Başkanı'na Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın en büyük 5 Rus petrol veya doğalgaz alıcısına gümrük vergisi uygulama yetkisi verecek ve bu vergileri kaldırma yetkisini tamamen kendi takdirine bırakma imkanı tanıyacak. Yasa tasarısı, Rus petrolü, doğal gazı ve diğer ihracat ürünlerini almaya devam eden ülkelere baskı uygulayarak Rusya'yı savaşı finanse eden gelirlerden mahrum bırakmayı amaçlıyor.

Graham, 11 Temmuz'daki ani ölümünden kısa bir süre önce Trump ile yasa tasarısını ilerletme konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.