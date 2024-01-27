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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye ziyarette bulunacak

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Türkiye'ye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın davetlisi olarak ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye\'ye ziyarette bulunacak
27.01.2024 - 17:40,
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AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Nuland, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı kapsamında gerçekleşecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: DHA
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