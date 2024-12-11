ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'yi Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek. Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.
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