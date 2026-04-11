ABD Hürmüz Boğazı'nda Mayın Temizliğine Başladı - Son Dakika
ABD Hürmüz Boğazı'nda Mayın Temizliğine Başladı

ABD Hürmüz Boğazı\'nda Mayın Temizliğine Başladı
11.04.2026 21:00
CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği için ABD savaş gemilerini görevlendirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına zemin hazırlamaya başladığını belirterek, ABD Donanması'na ait iki adet savaş gemisinin bölgede çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

CENTCOM, ABD-İran arasındaki müzakereler sürerken bugün itibariyle ABD unsurlarının Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına zemin hazırlamaya başladığını bildirdi. CENTCOM açıklamasında, söz konusu faaliyetler kapsamında ABD Donanması'na ait iki adet güdümlü füze destroyerinin bölgede çalışmalar yürüttüğünü bildirildi. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy gemileri, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'nde faaliyet gösterdi. Bu operasyon, İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından daha önce döşendiği belirtilen deniz mayınlarının tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen daha geniş çaplı bir görevin parçasıdır" denildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bugün yeni bir geçiş hattı oluşturma sürecini başlattık ve bu güvenli rotayı yakında denizcilik sektörüyle paylaşarak ticaretin serbest akışını teşvik edeceğiz" dedi.

"İlave ABD kuvvetleri de çalışmalara katılacak"

Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın jeopolitik önemine ve uluslararası ticaret alanındaki değerine dikkat çekilerek, "Hürmüz Boğazı, uluslararası bir deniz geçiş yolu olup bölgesel ve küresel ekonomik refahı destekleyen kritik bir ticaret koridorudur. Gelecek günlerde su altı insansız araçları da dahil olmak üzere ilave ABD kuvvetleri mayın temizleme çalışmalarına katılacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD destroyerine uyarı yapıldığı iddia edilmişti

İran basınında yer alan haberlerde, ABD-İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakereler sırasında Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir destroyerin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fujairah Limanı'ndan hareket ederek Hürmüz Boğazı'na yöneldiği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ise geminin hareketini anlık olarak izleyerek müdahalede bulunduğu belirtilmişti.

İran tarafının, gelişmeyi Pakistan'daki müzakere heyetine ilettiği, İran heyetinin de konuyu Pakistan aracılığıyla ABD tarafına aktardığı ve aynı süreçte İran Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu ABD savaş gemisine Hürmüz Boğazı'na yaklaşması halinde hedef alınacağı yönünde uyarı yapıldığı öne sürülmüştü. Pakistan aracılığıyla ABD'ye de "hareketin devam etmesi halinde 30 dakika içinde hedef alınacağı ve müzakerelerin zarar göreceği" mesajının iletildiği ifade edilmiş, yapılan uyarıların ardından ABD destroyerine durma talimatı verildiği ve geminin geri çekildiği iddia edilmişti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Hürmüz Boğazı'nda Mayın Temizliğine Başladı - Son Dakika

Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyum atandı Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyum atandı
Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder’e protesto Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder'e protesto

21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:58
Canlı anlatım: Kayseri’de 2 dakikada iki gol
Canlı anlatım: Kayseri'de 2 dakikada iki gol
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
SON DAKİKA: ABD Hürmüz Boğazı'nda Mayın Temizliğine Başladı - Son Dakika
