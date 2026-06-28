ABD-Iran Görüşmeleri Askıya Alındı - Son Dakika
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ABD-Iran Görüşmeleri Askıya Alındı

28.06.2026 23:35
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Wall Street Journal, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin gerilim nedeniyle askıya alındığını bildirdi.

ABD merkezli Wall Street Journal, ABD ile İran arasında gelecek hafta İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerin askıya alındığını iddia etti.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde gerilimi yükseltebilecek yeni diplomatik adımların atıldığı öne sürüldü. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD ile İran arasında gelecek hafta İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerin askıya alındığını iddia etti. Haberde, kararın ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın buna karşılık bölgedeki ABD üslerini hedef almasının ardından yükselen tansiyon nedeniyle alındığı belirtildi. ABD ve İranlı yetkililerin görüşmelerin yeni turunun ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin herhangi bir tarih belirlemediği öne sürüldü. Söz konusu iddia, cuma günü ABD arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail arasında üçlü bir çerçeve anlaşmasının imzalanmasının ardından geldi. Anlaşma kapsamında Beyrut ve Tel Aviv yönetimlerinin İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bazı bölgelerin kontrolünün Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmesini öngören bir çerçevede mutabakata vardığı belirtildi.

Çeşitli uluslararası kaynaklar, söz konusu anlaşmanın ABD ile İran arasında varılan mutabakatın Lübnan ve Hizbullah'a sağlayacağı "avantajları" büyük ölçüde ortadan kaldırdığını değerlendiriyor. Kaynaklar, bu gelişmenin Washington ile Tahran arasındaki diplomatik süreci daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenlemişti

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen "M/T Kiku" tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenlediğini duyurarak, bu saldırıya misilleme olarak İran'daki 10 askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir kez daha ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Tahran'dan ABD'ye misilleme gecikmemişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef alan saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin füze ve İHA ile hedef alındığı kaydedilmişti. Washington yönetiminin ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Ateşkesin ihlal edilmesi, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesine aykırıdır ve tüm diplomatik süreçlerin tamamen durdurulmasıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulunulmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD-Iran Görüşmeleri Askıya Alındı - Son Dakika

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