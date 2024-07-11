ABD, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları yeniden göndermeye başlıyor - Son Dakika
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Politika

ABD, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları yeniden göndermeye başlıyor

ABD yönetimi, 900 kilogramlık bombaların sevkiyatını hala bekletirken, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları yeniden göndermeye başlayacak. ABD'li yetkililer, endişelerinin yoğun nüfuslu bölgelerde 900 kilogramlık bombaların kullanılması olduğunu belirtti.

11.07.2024 12:08
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ABD yönetiminin 900 kilogramlık bombalarla birlikte sevkiyatını durdurduğu yaklaşık 227 kilogramlık bombaları, İsrail'e tekrar göndermeye başlayacağı belirtildi. 900 kilogramlık bombaların sevkiyatı ise hala bekletiliyor.

ABD, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah şehrine kara operasyonu gerçekleştireceği endişesiyle geçtiğimiz aylarda tedarikini durdurduğu bazı bombaları, İsrail'e yeniden gönderme kararı aldı. İsmini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili medyaya yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e yaklaşık 227 kilogramlık bomba sevkiyatını yeniden başlatma kararı aldığını belirtti. Yetkili, İsrail'in Refah'a yönelik operasyon gerçekleştireceğini açıkladığı dönemde asıl endişelerinin 227 kilogramlık bombaların kullanımı değil, yoğun nüfusun olduğu yerleşim yerlerinde 900 kilogramlık bombaların kullanılma ihtimali olduğunu vurguladı. Yetkili, 227 kilogramlık bombaların 900 kilogramlık bombalarla aynı sevkiyatta yer aldığı için tedarikinin durdurulduğunu belirterek, "Bizim asıl endişemiz, 900 kilogramlık bombaların Refah'ta ve Gazze'nin diğer yerlerinde kullanılma ihtimaliydi. Endişemiz 227 kilogramlık bombalarla ilgili değildi" ifadelerini kullandı. Yetkili, 900 kilogramlık bombaların sevkiyatı ise hala bekletildiğini aktardı.

Öte yandan ABD yönetiminin Mayıs ayında, İsrail'in Refah'a geniş çaplı kara operasyonu gerçekleştireceğini açıklamasının ardından sivil kayıpların önüne geçilmesi amacıyla 900 kilogramlık ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğu kamuoyuna yansımıştı. ABD medyası, sevkiyatın her biri 900 kilogram olan bin 800 adet bomba ve her biri yaklaşık 227 kilogram olan bin 700 adet bombadan oluştuğu aktarmıştı.

ABD-İsrail arasındaki silah anlaşmazlığı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Haziran'da ABD'ye silah çağrısında bulunmuştu. Netanyahu, ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu ifade ederek, "Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum" demişti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Netanyahu'nun son birkaç aydır ABD'nin ülkesine silah ve mühimmat vermediği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu yorumlar bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı ve üzdü" ifadelerini kullanarak İsrail'e en çok yardım sağlayan ülkenin ABD olduğunu vurgulamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Washington'a 23 Haziran'da yaptığı son ziyarette ABD'nin İsrail'e mühimmat tedariki konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek "engellerin ortadan kaldırıldığını ve anlaşmazlıkların giderildiğini" söylemişti.

ABD'nin İsrail'e silah transferi devam etti

Söz konusu bomba sevkiyatının durdurulmasına rağmen İsrail, ABD'den düzenli olarak silah almaya devam etti. Reuters haber ajansının haberine göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının başladığı Ekim ayından Haziran ayı sonuna kadar ABD, en az 14 bin adet MK-84 bombası, 6 bin 500 adet 227 kilogramlık bomba, 3 bin adet Hellfire hassas güdümlü füze, bin adet yeraltı sığınaklarını hedef alan bomba, 2 bin 600 adet küçük çaplı bomba ve diğer mühimmatları İsrail'e gönderdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İsrail, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları yeniden göndermeye başlıyor - Son Dakika

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