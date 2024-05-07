ABD Ulusal Güvenlik Konseyi: İsrail'in Gazze operasyonu kısıtlı olacak - Son Dakika
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Politika

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi: İsrail'in Gazze operasyonu kısıtlı olacak

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik operasyonunun kısıtlı olacağına dair söz verdiğini belirtti. Kirby ayrıca, İsrail'in operasyonun Gazze'ye yönelik silah kaçakçılığına ve mali destek girişini engellemeye odaklanacağı konusunda bilgi verdiğini aktardı. Hamas'ın İsrail'in sunduğu orijinal teklifinde değişiklikler önerdiğini belirten Kirby, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'un da ateşkes görüşmelerine katılacağını açıkladı.

07.05.2024 20:54
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD'ye Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik operasyonun kısıtlı olacağına dair söz verdiğini belirtti.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD'ye Refah'a yönelik operasyonun kısıtlı olacağına dair söz verdiğini belirterek, İsrail'in operasyonun Gazze'ye yönelik silah kaçakçılığına ve mali destek girişini engellemeye odaklanacağı konusunda bilgi verdiğini aktardı. İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine de değinen Kirby, görüşmelerde Hamas ve İsrail'in "kalan boşlukları kapatabileceklerini" ve yakında bir anlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etti. Kirby, "İki tarafın pozisyonlarının yakından değerlendirilmesi, kalan boşlukları kapatabileceklerini gösteriyor ve biz de bu süreci desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Hamas'ın dün İsrail'in sunduğu orijinal teklifinde değişiklikler önerdiğini belirten Kirby, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'un de Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerine katılacağını aktararak, "Herkes masaya geliyor. Bu önemsiz bir şey değil" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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