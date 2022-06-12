ABD'li senatörlerden oluşan iki partili gruptan "silah kontrolü" konusunda çerçeve anlaşması

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat toplam 20 senatörden oluşan iki partili grup, silah kontrolü konusunda bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

ABD'de her geçen gün yaşanan silahlı saldırıların ardından ABD'li senatörlerden silah kontrolü konusunda tarihi bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Cumhuriyetçi ve Demokrat toplam 20 senatörden oluşan iki partili grup, silah kontrolü konusunda bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Çerçeve anlaşması, eyaletlerdeki "kırmızı bayrak" yasalarına desteği, 21 yaşın altındaki ateşli silah alıcıları için daha sıkı arka plan kontrolleri, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve ruh sağlığı için finansman ayrılmasını içeriyor.

"TEKLİFİMİZİ YASALAŞTIRMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Demokrat Chris Murphy ve Cumhuriyetçi John Cornyn liderliğindeki senatör grubu tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, ABD'nin çocuklarını korumak, okullarımızı güvende tutmak ve ülke genelindeki şiddet tehdidini azaltmak için sağduyulu, iki taraflı bir öneriyi duyuruyoruz" ifadeleri kullanılarak, "Aileler korkuyor. Bir araya gelip halkın güvenlik ve emniyet duygularını geri kazanmalarına yardımcı olacak bir şeyler yapmak bizim görevimiz" denildi.

Açıklamada, "Planımız okul güvenliğini ve öğrencilere verilen desteği iyileştiriyor, tehlikeli suçluların ve akıl hastası olduğuna karar verilenlerin silah satın alamamasını sağlamaya yardımcı oluyor. Planımız, yasalara saygılı ABD'lilerin anayasal haklarını korurken hayat kurtarıyor. Geniş, iki taraflı destek kazanmayı ve sağduyulu teklifimizi yasalaştırmayı dört gözle bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"İYİ BİR İLK ADIM"

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise yaptığı açıklamada, söz konusu çerçeve anlaşmasını "iyi bir ilk adım" diye nitelendirerek, anlaşmanın yasallaşması ile 21 yaşın altındakiler ve silahlı saldırı düzenleme potansiyeli olan kişilere, gelişmiş bir arka plan kontrol süreci kurulacağını ve hızlı bir şekilde saldırı tüfekleri elde etmelerinin önüne geçileceğini aktardı.

Schumer, yasa tasarısının ayrıntıları belirlendikten sonra tasarıyı hızlı bir şekilde Senato'da oylamaya sunacaklarını açıkladı.

"MASAMA NE KADAR ERKEN GELİRSE, O KADAR ÇABUK İMZALAYABİLİRİM"

Çerçeve anlaşmasının duyurulmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, silah kontrolü konusunda masasına gelen her türlü teklifi en kısa sürede imzalayacağını belirterek, "Bu ülkede her geçen gün daha fazla çocuk öldürülüyor. Masama ne kadar erken gelirse, o kadar çabuk imzalayabilirim ve bu önlemleri hayat kurtarmak için o kadar çabuk kullanabiliriz" dedi.

Biden, 2 Haziran'da saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlerin satışının yasaklanması veya bu silahları satın almak için asgari yaşın 18'den 21'e çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Cumhuriyetçilerle yakın ilişki içinde olan etkili bir silah hakları grubu olan Ulusal Tüfek Derneği, Biden'ın önerilerini yasalara saygılı silah sahiplerinin haklarına yönelik bir ihlal olarak nitelendirmişti.

YASA TASARISININ 60 OYA İHTİYACI VAR

ABD Senatosu, 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçiden oluşurken, yasanın kararı geciktirmek veya tamamen önlemek için önerilen mevzuat üzerinde tartışmayı sürdürdüğü siyasi bir prosedür olan "filibuster" manevrasının üstesinden gelmek için 60 oya sahip olması gerekiyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN "KIRMIZI BAYRAK" YASA TASARISI

ABD Temsilciler Meclisi ise 8 Haziran'da silah satın alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasına yönelik yasa tasarısının onaylamasının ardından 9 Haziran'da ise kendisine veya başkalarına tehlike oluşturacağı düşünülen kişilerin silahlara erişiminin kısıtlanacağı "Kırmızı Bayrak" olarak adlandırılan yasa tasarısını 202'ye karşı 224 oyla onaylamıştı.

Yasa tasarısına göre, bölge mahkemelerine verilen dilekçe doğrultusunda mahkeme hakimi, tehlikeli sayılan bir kişinin silah satın alması veya bulundurmasını geçici olarak engellenmesine karar verebilecek.

UVALDE VE BUFFOLA SALDIRILARI

Texas eyaletine bağlı Uvalde'de de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk olmak üzere 21 kişi, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkete 15 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların faillerinin de 18 yaşında olduğu açıklanmıştı.