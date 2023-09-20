ABD'nin Güney Carolina eyaletinde idam cezası uygulamaları yeniden başlıyor - Son Dakika

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde idam cezası uygulamaları yeniden başlıyor

ABD\'nin Güney Carolina eyaletinde idam cezası uygulamaları yeniden başlıyor
Son Güncelleme: 20.09.2023 10:27

Güney Carolina eyaletinde, ilaçların son kullanma tarihinin geçmesi ve tedarik yapılamaması nedeniyle 12 yıldır zorunlu ara verilen idam cezasının uygulanmasına yeniden devam edileceği bildirildi. Eyalette halihazırda idam cezasının gerçekleşmesini bekleyen 34 tutuklu bulunuyor ancak cezaların ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, ilaçların son kullanma tarihinin geçmesi ve tedarik yapılamaması nedeniyle 12 yıldır zorunlu ara verilen idam cezasının uygulanmasına yeniden devam edileceği bildirildi.
Güney Carolina Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bryan Stirling, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette 2011'den beri gerçekleştirilemeyen idam cezalarının yeniden uygulanmaya başlanacağını kaydetti.
Stirling, idam cezasında kullanılan "pentobarbital" adlı zehirli iğnenin tedarik edildiğini bildirdi.
Eyalette halihazırda idam cezasının gerçekleşmesini bekleyen 34 tutuklu bulunuyor ancak cezaların ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.
Eczaneler, idam cezasında kullanılacak ilaçları satmak istemiyordu
Eyalette en son 2011'de uygulanan idam cezasının ardından ilaçların, son kullanma tarihlerinin geçmesi ve eczaneler kimliklerinin açığa çıkabileceği endişesiyle ilaç satmaması nedeniyle cezalara 12 yıllık zorunlu ara verilmişti.
Eyalet Genel Kurulunun mayısta aldığı kararla, ilaçların tedarikinin sağlandığı kişilerin kimliklerinin gizli tutulmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD'nin Güney Carolina eyaletinde idam cezası uygulamaları yeniden başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Güney Carolina eyaletinde idam cezası uygulamaları yeniden başlıyor - Son Dakika
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