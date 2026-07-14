ABD'nin İran'a Saldırısında 3 Ölü

ABD'nin gece saatlerinde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki çevre koruma karakoluna düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran medyası, gece saatlerinde Hürmüzgan eyaletine düzenlenen ABD saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Fars haber ajansının aktardığına göre; saldırı, ülkenin güneyinde yer alan eyaletteki çevre koruma karakoluna gerçekleştirildi.

Devlet televizyonu IRIB ise saldırıda hayatını kaybedenlerin çevre koruma görevlisinin iki oğlu ve bir gelini olduğunu belirtti. - TAHRAN