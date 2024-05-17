ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby: Gazze'ye yapılan yardımlar yeterli değil - Son Dakika
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Politika

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby: Gazze'ye yapılan yardımlar yeterli değil

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi'ne kurulan yüzer iskele ile ilgili yaptığı açıklamada, bu iskele tek başına yeterli olmadığını belirtti. Kirby, Gazze'ye daha fazla yardımın girmesi gerektiğini vurgulayarak, kara geçişlerinin mümkün olan en kısa sürede açılması gerektiğini ifade etti.

17.05.2024 23:36
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Gazze Şeridi açıklarında ABD'nin kurduğu yüzer iskeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu geçici iskele Filistinlilere çaresizce ihtiyaç duydukları gıda, su ve ilacı ulaştırmak için tek başına yeterli değil" dedi.

İsrail güçlerinin saldırıların aralıksız sürdüğü Gazze Şeridi'ne yardımların girdiği sınır kapılarını kapatması bölgedeki insani krizi derinleştiriyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ABD tarafından kurulan iskelenin bugün faaliyete geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım girmesi gerektiğini söyledi. İlk yardım sevkiyatının dün 300 palet gıda ile iskeleden yapıldığını belirten Kirby, ilerleyen günlerde bu sayının 3 katına çıkmasını umduklarını vurguladı. Gazze Şeridi'ne giren yardımların yeterli olmadığını aktaran Kirby, "Bu geçici iskele Filistinlilere çaresizce ihtiyaç duydukları gıda, su ve ilacı ulaştırmak için tek başına yeterli değil. Bu kara geçişlerini mümkün olan en kısa sürede açmalıyız. Açıkçası geçişlerin açılması için yeterli çaba sarf edilmiyor. Bu kabul edilemez" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby: Gazze'ye yapılan yardımlar yeterli değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby: Gazze'ye yapılan yardımlar yeterli değil - Son Dakika
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