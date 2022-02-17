Üye Girişi
ABD Savunma Bakanı Austin, "NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Austin, "NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız"

17.02.2022 15:49
ABD Savunma Bakanı Austin, "NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız"

NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bir gerekçesi olmadığını söyleyerek, "Yapmamız gerekiyorsa NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.

NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında Rusya- Ukrayna gerilimi hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bir gerekçesi olmadığını söyleyerek, "Yapmamız gerekiyorsa NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.

NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerika'nın NATO'ya bağlılığını yineleyerek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna sınırları boyunca askeri varlığını artırmaya devam ettiğini belirten Austin, "Gerekirse NATO topraklarının her bir karışını savunacağız" açıklamasında bulundu. Austin, "Elbette durumun bu noktaya gelmesi için hiçbir sebep yok. Tıpkı Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar işgal etmesi için bir neden olmadığı gibi. Ukrayna, Rusya bir yana olsun, kimseyi tehdit etmedi. Yine de Moskova'nın bizden inanmamızı istediği şey bu. Putin önemli bir savaş gücüne sahip meclisini bu şekilde haklı çıkarmaya devam ediyor" dedi.

"Diplomasinin işlemesi için hala zaman ve alan olduğuna inanıyoruz"

Austin yaptığı açıklamanın devamında, "Rusya Devlet Başkanı Putin her zaman diyalog kurmak istediğini söylüyor, NATO buna hazır. Diplomasinin işlemesi için hala zaman ve alan olduğuna inanıyoruz ve bu amaçla müttefiklerimizle birlikte ilerliyoruz" dedi. Austin, diplomasi yolunun zor olabileceğini ancak yine de uygulamaya değer olacağını da ifade etti. NATO'nun bugün tartışılmakta olan sözde "sahte bayrak" operasyonlarına da karşı temkinli olacağını söyleyen Austin, "Biz ve müttefiklerimiz tetikte olacağız. Rusya'nın bir saldırıyı haklı çıkarmak için dramatik bir olay, geçmişte yaptığını gördüğümüz bir sözde sahte bayrak oyunu operasyonlarını izleyeceğiz" sözlerine yer verdi. Austin ayrıca, sınırındaki durum konusunda, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne biliyorsak paylaştık. Çözüm şeffaf olmakla kazanılacak ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MANCHESTER

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Savunma Bakanı Austin, 'NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:56:08. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin, "NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement