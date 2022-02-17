ABD Savunma Bakanı Austin, "NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" - Son Dakika

NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında Rusya- Ukrayna gerilimi hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bir gerekçesi olmadığını söyleyerek, "Yapmamız gerekiyorsa NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.

NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerika'nın NATO'ya bağlılığını yineleyerek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna sınırları boyunca askeri varlığını artırmaya devam ettiğini belirten Austin, "Gerekirse NATO topraklarının her bir karışını savunacağız" açıklamasında bulundu. Austin, "Elbette durumun bu noktaya gelmesi için hiçbir sebep yok. Tıpkı Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar işgal etmesi için bir neden olmadığı gibi. Ukrayna, Rusya bir yana olsun, kimseyi tehdit etmedi. Yine de Moskova'nın bizden inanmamızı istediği şey bu. Putin önemli bir savaş gücüne sahip meclisini bu şekilde haklı çıkarmaya devam ediyor" dedi.

"Diplomasinin işlemesi için hala zaman ve alan olduğuna inanıyoruz"

Austin yaptığı açıklamanın devamında, "Rusya Devlet Başkanı Putin her zaman diyalog kurmak istediğini söylüyor, NATO buna hazır. Diplomasinin işlemesi için hala zaman ve alan olduğuna inanıyoruz ve bu amaçla müttefiklerimizle birlikte ilerliyoruz" dedi. Austin, diplomasi yolunun zor olabileceğini ancak yine de uygulamaya değer olacağını da ifade etti. NATO'nun bugün tartışılmakta olan sözde "sahte bayrak" operasyonlarına da karşı temkinli olacağını söyleyen Austin, "Biz ve müttefiklerimiz tetikte olacağız. Rusya'nın bir saldırıyı haklı çıkarmak için dramatik bir olay, geçmişte yaptığını gördüğümüz bir sözde sahte bayrak oyunu operasyonlarını izleyeceğiz" sözlerine yer verdi. Austin ayrıca, sınırındaki durum konusunda, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne biliyorsak paylaştık. Çözüm şeffaf olmakla kazanılacak ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MANCHESTER