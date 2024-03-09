ABD Savunma Bakanlığı, UFO'larla İlgili Yayınladığı Raporunda Kanıt Bulamadı - Son Dakika
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Politika

ABD Savunma Bakanlığı, UFO'larla İlgili Yayınladığı Raporunda Kanıt Bulamadı

ABD Savunma Bakanlığı, UFO\'larla İlgili Yayınladığı Raporunda Kanıt Bulamadı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı raporda, 1945'ten bu yana yapılan incelemelerde UFO'lara dair hiçbir kanıt bulunamadığı ve görülenlerin çoğunun yanlış tanımlanan sıradan nesneler ve olgular olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

09.03.2024 17:29  Güncelleme: 17:29
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili yayınladığı raporda, ABD hükümetinin 1945'ten bu yana yaptığı incelemelerde UFO'lara dair hiçbir kanıt bulamadığı ve görülenlerin çoğunun yanlış tanımlanan sıradan nesneler ve olgular olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "tanımlanamayan anormal olgular (UAP)" olarak nitelendirdiği tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili raporunu yayınladı. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta, ABD hükümetinin UAP ile ilgili kayıtları inceleyen Anormallik Çözüm Ofisi (AARO) raporunun ilkini Kongre'ye teslim etti. AARO raporda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin tüm soruşturmalarını gözden geçirdi, gizli arşivleri araştırdı, onlarca görüşme gerçekleştirdi, İstihbarat Topluluğu ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle iş birliği yaptı" ifadeleri kullanıldı. AARO'nun UFO iddialarını geniş bir şekilde araştırdığı belirtilen açıklamada, ABD hükümetinin ve özel şirketlerin uzaylılara ait olduğu ortaya atılan teknolojiyi tersine mühendislikle geliştirdikleri yönündeki iddialara dair bir kanıt bulamadığı vurgulandı. UFO'ların varlığını gösteren kanıtlara rastlanmadığı aktarıldı. Ayrıca görülenlerin çoğunun sıradan nesneler ve olgular olduğu, "yanlış tanımlamadan" kaynaklandığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, 2022'de "UFO" ihbarlarını incelemek amacıyla Anormallik Çözüm Ofisi (AARO) adlı bir yapı kurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uzay, Savunma, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Savunma Bakanlığı, UFO'larla İlgili Yayınladığı Raporunda Kanıt Bulamadı - Son Dakika

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