ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü

02.05.2022 15:10
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 2. ayında devam ederken, birçok üst düzey yetkili bölgeye ziyaret düzenliyor. Dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Polonya'ya geldi. Sabah saatlerinde başkent Varşova'ya ulaşan Pelosi, Ukrayna krizini ele almak için Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile başkanlık sarayında bir görüşme gerçekleştirdi. ABD kongresinde, Rusya'ya ait varlıkların dondurulması ve bu kaynakların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasına yönelik yasanın onaylandığını açıklayan Pelosi, Duda ile Ukrayna'ya yönelik yardım ve desteğin nasıl arttırılabileceğini konuşmak için Polonya'da olduklarını belirtti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Pelosi, tüm Polonya halkına ve hükümetine cömertlikleri için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Polonya'ya ABD kongresinden geniş bir heyetle geldiklerini belirten Pelosi, Polonyalı liderler ile bölgeye insani yardım, güvenlik ve ekonomik destek sağlama konularında görüştüklerini söyledi. Küresel güvenlik endişelerini göz önüne alarak Polonya'daki NATO üsleri ile ilgili tasarruflarını artırma konusunda ABD'nin Polonya Büyükelçisi Mark Brzezinski ile uzun süredir temas halinde olduklarını aktaran Pelosi, Ukrayna'yı en aktif şekilde savunan ülkenin Polonya olduğunu düşüncesine destek verdiklerini belirtti. Pelosi ayrıca, Avrupa Birliği (AB) içindeki Rus varlıklarının dondurulması ve yaptırımların artırılmasına yönelik AB'nin ABD'yi örnek alması gerektiğini açıkladı. - VARŞOVA

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü

YORUMLAR
500
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: 'Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla ne yapabileceğimizi görüşmek için buradayız' ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: 'Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla ne yapabileceğimizi görüşmek için buradayız'

Temsilciler Meclisi, Avrupa Birliği, Polonya, Duda, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 15:19:44. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement