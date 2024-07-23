ABD Temsilciler Meclisi, Trump\'a suikast girişimini araştırmak üzere ekip kurdu

Politika

ABD Temsilciler Meclisi Mike Johnson, ABD Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimini derinlemesine araştırmak üzere 13 kişiden oluşan ekip kurulduğunu duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın hayatına yönelik bir suikast girişimine izin veren güvenlik hataları şok edicidir. Buna cevaben, Kongre Üyesi Hakeem Jeffries ve ben, konuyu derinlemesine araştırmak üzere 7 Cumhuriyetçi ve 6 Demokrattan oluşan bir Meclis Görev Gücü oluşturduğumuzu ilan ediyoruz. Görev gücü mahkeme celbi yetkisine sahip olacak ve gerçekleri bulmak, hesap verebilirliği sağlamak ve bu tür başarısızlıkların bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için hızla hareket edecektir" dedi.

ABD Başkan adayı Trump'a 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletindeki Butler ilçesinde konuşma yaptığı sırada suikast girişiminde bulunulmuştu. Saldırgan, güvenlik güçlerince vurularak öldürülmüş, Trump ise sağ kulağının üst bölgesinden yaralanmıştı.