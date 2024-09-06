ABD'den Ukrayna'ya 250 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
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Politika

ABD'den Ukrayna'ya 250 Milyon Dolar Yardım

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya hava savunma füzeleri, roket sistemleri, zırhlı araçlar ve diğer ilave kabiliyetleri içeren 250 milyon dolarlık yardım paketi sağlayacağını duyurdu.

06.09.2024 23:50
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ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya en acil ihtiyaçların karşılanması için hava savunma füzeleri, roket sistemleri ve topçu mühimmatları, zırhlı araçlar ve tanksavar silahları dahil olmak üzere ilave kabiliyetleri içeren 250 milyon dolarlık yardım sağlanacağı belirtildi.

ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 250 milyon dolarlık ilave güvenlik yardımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Başkanlık Geri Çekilme Yetkisi (PDA) paketi, Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava savunma füzeleri; roket sistemleri ve topçu mühimmatları; zırhlı araçlar ve tanksavar silahları da dahil olmak üzere ilave kabiliyetler sağlayacaktır" denildi.

Açıklamada paketin RIM-7 füzeleri ve hava savunma desteği, Stinger füzeleri, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmat, 155mm ve 105mm topçu mermileri, Tüple fırlatılan, Optik olarak takip edilen, Tel güdümlü (TOW) füzeler, Javelin ve AT-4 zırh karşıtı füzeler, Bradley Piyade Savaş Araçları, M113 Zırhlı Personel Taşıyıcıları, Mayına Dayanıklı Pusu Korumalı (MRAP) Araçlar, Hafif silah mühimmatı ve el bombaları, devriye botları, denizcilik eğitim ekipmanları, imha ekipmanları ve mühimmatları ile yedek parçalar, yardımcı ekipman, hizmetler, eğitim ve nakliyeyi içerdiği bildirildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya 250 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
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