ABD, Ukrayna'yı desteklemek için 275 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklemek amacıyla 275 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıkladı.

ABD, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğini artırarak sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya önemli miktarda yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapılacağını duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya'nın Harkov yakınlarındaki saldırısını püskürtmesine yardımcı olma çabalarımızın bir parçası olan 275 milyon dolarlık bu paket, acil olarak ihtiyaç duyulan kabiliyetleri içermektedir" denildi.

Önceki paketlerde yer alan yardımların halihazırda cepheye ulaşmış durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Bu yeni yardımları mümkün olan en kısa sürede Ukrayna ordusunun kendi topraklarını savunmak ve Ukrayna halkını korumak için kullanabilmesi amacıyla sevk edeceğiz. Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon, özgürlüğünü savunan Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON